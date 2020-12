'Over twee weken duidelijk of vaccin werkt tegen gemuteerde coronavariant'

Gisteren kwam het Europees Medicijn Agentschap (EMA) met de officiële goedkeuring van het vaccin van Pfizer en BioNTech, als eerste coronavaccin in de EU. Sahin noemt dat nieuws geweldig. "Dat de EU ons nu in staat stelt om mensen van ons covid-19-vaccin te voorzien, is een pak van ons hart en maakt ons gelukkig."

Gisteravond kwam ook naar buiten dat Nederland in het eerste kwartaal van 2021 iets meer doses van het vaccin ontvangt dan bekend was. Het zijn er bijna 2,5 miljoen, genoeg om 1,25 miljoen mensen mee te vaccineren. Later in het jaar volgen meer doses, waarschijnlijk ook van fabrikanten van wie het vaccin nog niet is goedgekeurd.