Weinig zorgen over bijwerkingen van goedgekeurde vaccin: 'Deze hadden we verwacht'

Het vaccin is voor iedereen die ouder is dan 16 jaar, al zijn er twee groepen die moeten opletten. Zo moeten zwangere vrouwen hun arts om advies vragen, zegt het CBG. "In dierproeven is aangetoond dat het vaccin bij zwangere dieren geen problemen oplevert, maar in de studie hebben we alleen een kleine groep zwangere vrouwen kunnen monitoren." Dat is te weinig om met zekerheid hier iets over te kunnen zeggen. "Wel deden zich bij die vrouwen geen acute problemen voor."

De enige personen die beter geen vaccin kunnen halen, zijn degenen die een allergische reactie krijgen op het vaccin. Maar hoe weet je dat van tevoren? "Als je van jezelf weet dat je voor veel dingen allergisch bent, dan weet je dat je hierop moet letten", zegt Van Els. Daarnaast kan je ook in de bijsluiter lezen welke moleculen in het vaccin zitten. "Het is niet 100 procent van tevoren te voorspellen, maar daarom wordt er 15 minuten gemonitord na het vaccineren. Dan wordt in de gaten gehouden of je misschien een allergische reactie krijgt."