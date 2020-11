Trump-stemmers over Biden: 'God zegene hem, niemand wil zijn baan'

Dana en Jennifer bleven beste vriendinnen, ondanks hun politieke verschillen. Hoewel ze de verdeeldheid in de VS niet willen minimaliseren, denken ze dat het beter meevalt dan de media doen uitschijnen. "In ons hart zijn we niet alleen Democraat of Republikein, maar vooral Amerikaan. Daar zullen de meeste mensen hier het mee eens zijn."

Zij hopen dat het de komende tijd niet meer gaat over politiek, maar bijvoorbeeld over onderwijs of de aanpak van het corona-virus. "Ik hoop dat president Trump zelf ook snapt dat de verkiezing voorbij is", zegt Dana. "We moeten nu vooral vooruit."