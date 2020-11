Waarom Amerikaanse media Biden niet tot winnaar uitroepen

The New York Times schrijft dat er in Pennsylvania voor Trump geen "voor de hand liggend pad naar de overwinning meer is". Daarom is volgens de krant niet duidelijk waarom de netwerken Biden nog niet tot winnaar hebben uitgeroepen. Een reden zou kunnen zijn, aldus de krant, dat ze wachten tot de marge van Biden is opgelopen tot een half procentpunt, de grens waarboven er in deze staat geen hertelling meer volgt.

Die grens van een half procentpunt is wel bijna bereikt. Volgens de laatste tussenstand ligt Biden 28.800 stemmen, ofwel 0,43 procentpunt voor. Er moeten nog ruim 83.000 stemmen worden geteld, waarvan een groot deel poststemmen in Allegheny County (Pittsburgh) en Philadelphia, districten waar een overweldigende meerderheid op de Democraten stemt. Op basis daarvan gaan veel Amerikaanse journalisten ervan uit dat Biden de overwinning niet meer kan ontgaan.

AP

Persbureau AP, waar ook de NOS zich op baseert, stelt in een uitleg dat er in Pennsylvania inderdaad nog geen winnaar kan worden uitgeroepen omdat de marge tussen Biden en Trump klein is en het aantal stemmen dat nog moet worden geteld groot. Ook de grens van een half procentpunt voor een hertelling noemt het persbureau expliciet.

AP voegt daaraan toe dat er mogelijk nog tienduizenden uitgebrachte stemmen zijn waarvan moet worden vastgesteld of ze wel geldig zijn. Het persbureau concludeert dat het nog wel dagen kan duren voordat de race beslist is.

CNN

Fox News legt niet uit waarom het wacht met het uitroepen van een winnaar en CNN houdt het erop dat zijn team van rekenmeesters nog geen absolute zekerheid heeft. Volgens CNN is het een kwestie van wiskunde. "Alles wat onze analisten doen is de binnenkomende stemmen voortdurend in hun modellen verwerken, tot ze een zeer hoge mate van zekerheid hebben."

Politiek directeur David Chailian van CNN voegt daaraan toe dat CNN "het hoogste niveau van vertrouwen moet hebben", omdat "het kritiek is, omdat het gaat om de president van de Verenigde Staten en omdat de hele wereld naar ons kijkt".

Er is tot nu toe overigens wel een partij die Biden al tot winnaar heeft uitgeroepen. Dat is Decision Desk HQ, een organisatie die verkiezingsuitslagen bijhoudt.