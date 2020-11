‘Techbedrijven doen meer bij verkiezingen VS, maar te vroeg voor conclusies’

Iets voor 07.00 uur woensdagmorgen Nederlandse tijd, de dag na de presidentsverkiezingen, kwam de eerste test voor Twitter. President Trump claimde, zonder bewijs te geven, dat de Democraten de verkiezingen willen stelen.

Het platform besloot het bericht af te schermen en er een melding bij te zetten met de boodschap dat de inhoud "in twijfel wordt getrokken" en "mogelijk misleidend is" over het verkiezingsproces. Deze ingreep is sindsdien, tot het moment van publicatie, nog tien keer toegepast (daarnaast citeerde Trump een tweet die was afgeschermd).

Ook Facebook plaatste meldingen bij berichten van Trump, maar sprak niet van "in twijfel trekken" of "misleiding". In plaats daarvan biedt Facebook algemenere uitleg over het tellen van de stemmen en zegt dat de uitslag nog niet definitief is.

Gealarmeerd

Een ander verschil: Facebook staat het delen van de berichten nog altijd toe, bij Twitter kan een bericht alleen worden gedeeld als het voorzien is van commentaar. Liken en reageren is niet mogelijk.

The New York Times meldt dat Facebook is "gealarmeerd" door de onrust over het tellen van de stemmen. Het platform zou al wijzigingen hebben doorgevoerd, die ertoe moeten leiden dat er minder desinformatie rondgaat en dat die minder zichtbaar is.

Een van de berichten van Trump waarin hij de stembusgang in twijfel trekt, was donderdag het populairst op Facebook in de VS: