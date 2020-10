Roadtrip door een swing state: in de voorsteden maken vrouwen het verschil

In de suburbs - de voorsteden - rond Bethlehem, Pennsylvania, is het moeilijk om te bepalen wat je meer ziet: pompoenen of verkiezingsborden. Halloweendecoratie is er in overvloed, op de avond van trick or treat. Maar aan Trump-vlaggen en Biden-plakkaten is in de meeste tuinen ook geen gebrek. En een ding is duidelijk: hier wonen Trump- en Biden-stemmers kriskras door elkaar.

Deze buurt is de tweede stop tijdens een roadtrip door Northampton County, een deel van Pennsylvania met een bevolking die net zo divers is als die van heel Amerika. Het is een van de drie counties in Pennsylvania die twee keer naar Obama ging, en vier jaar geleden naar Trump. Ook dit jaar gaat het erom spannen, verwachten bewoners.