Roadtrip door een swing state: in de stad willen jongeren verandering

Rijd langs route 512 in Northampton County, Pennsylvania, en je ziet de VS in het klein. In veertig kilometer rijd je langs de stad door de rijke voorsteden naar het platteland. Onderweg ontmoet je gekleurde en witte Amerikanen en rijke en arme Democraten en Republikeinen.

Vanwege die diversiteit staat Northampton bekend als 'bellweather county': een gebied dat opvallend vaak stemt voor de presidentskandidaat die ook nationaal wint. Zo ging met Obama in 2008 en 2012, en met Trump vier jaar geleden. Media, analisten en opiniepeilers houden de staat dan ook goed in de gaten.

In de laatste dagen voor de verkiezingen volgen we route 512. Onderweg spreken we kiezers over hoe zij de afgelopen vier jaar beleefd hebben en hoe dat nu hun stem beïnvloedt. Beginpunt van die tocht is de stad Bethlehem.