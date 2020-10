Obama en Trump halen op campagne uit naar elkaar

Obama, die gisteren voor het eerst persoonlijk campagne voerde voor Biden, zei ook dat het gedrag en de woorden van Trump gevolgen hebben. "Je kunt niet zeggen: ach, hij is het maar. Zijn acties moedigen andere mensen aan om wreed en racistisch te zijn en verdeeldheid te zaaien. Het zijn niet de woorden van een of andere gekke oom die we kunnen negeren."

Vanavond, in Nederland in de nacht, is het tweede en laatste verkiezingsdebat tussen Trump en Biden. De presidentsverkiezingen zijn op dinsdag 3 november, maar nu al hebben tientallen miljoenen Amerikanen hun stem uitgebracht.