Franse premier Castex lapte (eventjes) coronaregels aan z’n laars

Dat laatste is opmerkelijk. Want in de officiële regels van de Franse overheid staan andere adviezen. Wie in Frankrijk in contact is geweest met een besmet persoon moet zichzelf "isoleren en niet aan het werk gaan", staat in de voorschriften van het Ministerie van Volksgezondheid.

Als je niet onder één dak woont met de besmette persoon moet je zeven dagen thuis blijven. "Ga alleen naar buiten als het echt nodig is." Pas na zeven dagen moet je je laten testen. "Eerder testen heeft geen zin, want dan kan je een negatieve uitslag krijgen terwijl je toch besmet bent."

Premier Castex isoleert zich niet thuis, maar gaat door met zijn werk. En dat maakte hij bekend in een zaaltje vol mensen. En hij laat zich metéén testen in plaats van na zeven dagen, zoals zijn eigen regering adviseert. Hij was nog nauwelijks uitgesproken of zijn entourage trapte al op de rem. Goed ingelichte bronnen meldden dat de premier nu 'geïsoleerd gaat werken' vanaf zijn ministerie.