Black Lives Matter-demonstraties in Zwolle en Maastricht

De politie was alert op mensen die de demonstratie het Wezenlandenpark willen verstoren. "We hebben informatie dat lokaal bij ons bekende groepen erop uit zijn om te provoceren tijdens de betoging", zei burgemeester Snijders op de site van de gemeente. "Dat is ook de reden dat de politie met veel verschillende eenheden in de stad op verschillende plaatsen te zien zal zijn."

Bij het Wezenlandenpark doken zo'n 50 mensen op die niet werden toegelaten. Volgens de politie ging het om supporters van verschillende voetbalclubs. De politie kon hen weigeren op grond van een noodverordening. Die was speciaal bedoeld voor hardekernsupporters van PEC Zwolle en SC Cambuur uit Leeuwarden.