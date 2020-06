Nieuw protest tegen racisme gepland in Amsterdam

In Amsterdam is een tweede demonstratie aangekondigd tegen politiegeweld en racisme. Dat protest moet plaatsvinden op woensdag 10 juni op het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost.

Het protest is een initiatief van bewoners van de Bijlmer. "Vergeleken met andere stadsdelen heeft de Bijlmer de grootste populatie Afro-Nederlanders", schrijft de organisatie op Facebook. "De zwarte gemeenschap in de Bijlmer is al decennialang slachtoffer van onderdrukking. Al sinds de jaren '90 wordt in de Bijlmer racisme en politiegeweld veelvuldig onder de aandacht gebracht. Onze kinderen worden constant gecriminaliseerd, zowel in de media als op straat."

Deelnemers krijgen de oproep zich te houden aan de gedragsregels rond het coronavirus, schrijft AT5. Zo wordt onder andere gevraagd om anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren en mondkapjes te dragen. Mensen die klachten hebben moeten thuisblijven. De organisatie benadrukt dat het een vreedzaam protest zal zijn.

Kritiek

Op het eerste protest, afgelopen maandag op de Dam, kwamen duizenden mensen af. De gemeente en de politie hielden rekening met 250 tot 300 mensen. Toen het plein in korte tijd toch volstroomde, vond de 'driehoek' van burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie het niet meer verantwoord om in te grijpen, omdat daarbij mogelijk geweld zou moeten worden gebruikt.

In de Tweede Kamer klonk forse kritiek op het besluit van Halsema om de demonstratie niet af te breken. Ook binnen de Amsterdamse raad klinkt kritiek. Woensdag moet Halsema zich over de demonstratie op de Dam verantwoorden tegenover de gemeenteraad, meldt NH Nieuws. Op diezelfde dag zal er dus opnieuw geprotesteerd worden.