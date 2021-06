Voor atleten worden de Spelen anders dan anders, blijkt uit handleiding

Hendriks denkt dat de Spelen geen groot risico vormen voor het gastland. Ondanks dat Japanse medici en virologen hierover meerdere malen hun zorgen hebben geuit. Hendriks verwijst daarbij naar de grote hoeveelheid coronatesten voor atleten en de hoge vaccinatiegraad binnen deze groep.

Gesprek over vaccineren

Op ruim 460 Nederlandse atleten en begeleiders verwacht Hendriks dat ruim 90 procent is ingeënt voor deelname. "Een of twee mensen hebben op religieuze gronden geweigerd, dat respecteren we. Met nog zo'n zes personen zijn we erover in gesprek." In zo'n gesprek legt een arts uit hoe vaccinatie werkt en wat er over de vaccins bekend is.

Over het algemeen is Hendriks positief over de naderen Spelen. "We zullen een aantal dingen moeten missen", vat hij samen. "Maar dat de sporters een wereldwijd podium krijgen om hun beste resultaat te leveren, dat is een fijne vaststelling."