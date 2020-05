Voetbalclubs bieden fans compensatie, maar hopen vooral op solidariteit

Clubs uit de ere- een eerste divisie hebben hun fans diverse opties geboden om gemiste wedstrijden uit het voortijdig afgebroken seizoen te compenseren.

Kortingen, vouchers

Korting op nieuwe seizoenkaarten, vouchers voor webshops en vrijkaarten voor het nieuwe seizoen behoren tot de mogelijkheden. Het liefst zien de clubs echter dat de fans in crisistijd solidair zijn en geen gebruik maken van de compensatiemogelijkheden.

De KNVB legde wegens de uitbraak van het coronavirus de wedstrijden in de ere- en eerste divisie stil. Inmiddels is duidelijk geworden dat het huidige seizoen niet meer wordt afgemaakt en dat er op zijn vroegst vanaf 1 september weer gespeeld kan worden in het betaalde voetbal, zeer waarschijnlijk een tijd zonder publiek.

In de eredivisie moesten nog acht speelronden en twee inhaalduels worden afgewerkt. De meeste clubs brachten dinsdag hun achterban op de hoogte van de compensatieregelingen. Wat doen de clubs zoal?