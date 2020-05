4-jarigen niet altijd welkom in de klas

Een school mag een 4-jarig kind dat voor het eerst naar school gaat, niet weigeren vanwege de coronamaategelen. Maar dat gebeurt soms wel, zegt belangenorganisatie Ouders en Onderwijs. "Dit is in strijd met de wet."

De Onderwijsinspectie bevestigt dat dit speelt. "We nemen in die gevallen contact op met het bestuur van de school", zegt een woordvoerder.

Ook de zoon van Loes (echte naam bekend bij de redactie) was nog niet welkom in de klas. In maart is hij vier geworden. "Aan je kind is dat lastig te verkopen. Hij had zich echt verheugd op school."

Twee maanden thuis

Volgens het CBS gaat het om een groep van ruim 26.000 kinderen die vier werden van half maart tot en met 10 mei, de periode waarin scholen (gedeeltelijk) gesloten waren. Een deel hiervan gaat dus nog niet naar school.

"Het is een aanzienlijke groep. En het probleem speelt vooral in de Regio Midden", zegt Arline Spierenburg van Ouders en Onderwijs. Leerlingen krijgen in die regio zomervakantie op 21 juli. "4-jarigen missen dan twee maanden onderwijs."