De vraag die opa en oma bezighoudt: mag ik weer oppassen of niet?

Hoe komt het dat 70-plussers een groter risico lopen? Immunoloog Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) legt uit dat je afweersysteem minder goed werkt als je ouder wordt. "Het aantal cellen van de aangeleerde afweer neemt gewoon af naarmate je ouder wordt. Je ziet steeds minder cellen die ziektes kunnen opruimen. Dat begint eigenlijk al eerder in je leven en dat neemt steeds verder af. Uiteindelijk is ons lichaam nooit gemaakt om 100 jaar te worden."

Geen keiharde grens

Naast leeftijd speelt je algemene conditie ook een rol, vertelt Van Egmond. "Stel dat je ziek wordt en beademd moet worden, dan is de vraag: is je algemene conditie goed genoeg om dat aan te kunnen?"

Ze benadrukt dat niet iedereen hetzelfde is en dat een inschatting over de risico's altijd individueel anders zal zijn. "Die leeftijdsgrens van 70 jaar is in de praktijk dan ook niet keihard. Iemand van 68 met een slechte gezondheid, door bijvoorbeeld hoge bloeddruk of diabetes, loopt logischerwijs meer risico dan iemand van 72 met een goede gezondheid."

'Virus is nog nieuw'

Van Egmond verwacht dat het nog wel even zal duren voor oppassen weer veilig kan. Daarvoor is volgens haar toch echt een medicijn, vaccin of de veelbesproken groepsimmuniteit nodig.

Dat kinderen een slechts kleine rol lijken te hebben bij het verspreiden van het virus, is voor Van Egmond nog niet voldoende. "Het virus is nog zo nieuw. Er is niemand die het zeker weet. Het is ook nog niet zeker dat het helemaal niet kan gebeuren. Je zal maar net dat geval zijn waarbij het kind de ziekte wél overdraagt en opa komt te overlijden. Je kunt het nooit 100 procent uitsluiten."