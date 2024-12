Reuters Nigel Farage (r.) met Elon Musk (m.) en Nick Candy in Mar-a-Lago

NOS Nieuws • vandaag, 05:05 Musk spreekt met Brexit-populist Farage over grote donatie Fleur Launspach correspondent VK en Ierland

Elon Musk, de rijkste man ter wereld, die in de VS ruim 250 miljoen dollar doneerde aan de campagne van Donald Trump, gaat nu in het Verenigd Koninkrijk ook de extreemrechtse partij van Nigel Farage financieel ondersteunen.

Een foto bevestigt dat Musk en Farage elkaar hebben ontmoet in Mar-a-Lago, het landgoed van Donald Trump in Florida. Musk, Farage en de Britse vastgoedmagnaat Nick Candy poseren glimlachend voor een geschilderd portret van een jonge, hoogblonde Trump in tennisoutfit. Het schilderij is getiteld The Visionary.

Al eerder ging in de wandelgangen van Westminster het gerucht dat Musk bereid was 100 miljoen dollar te doneren aan de Reform Party, opgericht door Brexit-populist Nigel Farage. Die partij is de jongste en meest controversiële anti-immigratiepartij in de Britse politiek. Bij de laatste verkiezingen trok de Reform Party met een campagne vol anti-immigratieretoriek 4 miljoen kiezers (14% procent van de stemmen).

Middelvinger naar premier

Volgens Farage is er in de villa van Trump gesproken over de campagnestrategie en een mogelijke donatie. Over exacte bedragen wordt nog onderhandeld, zegt Farage. Het zou voor Musk een regelrechte middelvinger zijn naar Keir Starmer, de Labour-premier van het Verenigd Koninkrijk.

De Tesla- en SpaceX-baas en bondgenoot van Donald Trump gebruikte afgelopen jaar zijn platform X regelmatig om zijn onvrede over het politieke klimaat in Groot-Brittannië te uiten en om premier Starmer te bekritiseren. Volgens Musk probeert de linkse premier de vrijheid van meningsuiting in te perken.

Kan Farage ook wat met Musks miljoenen? Ja, want 'money talks', zoals nooit tevoren in de Britse politiek. Het systeem heeft barrières om te voorkomen dat de diepste zakken bepalen wie de verkiezingen wint. Met als schrikbeeld de VS, waar politieke donaties van cruciaal belang zijn voor politieke partijen.

Juist om dit te voorkomen zijn in het VK bijvoorbeeld politieke commercials op tv verboden. Maar met de opkomst van socialemediaplatforms is alles veranderd: meer geld uitgeven aan sociale media, betaalt zich nu wel degelijk uit in het bereiken van meer kiezers.

Zevencijferig bedrag

Afgelopen week sloot ook miljardair Nick Candy zich aan bij de Reform Party en hij is dus ook te zien op de foto's in Mar-a-Lago. Deze miljardair was voorheen donor van de Conservatieve Partij, maar heeft zich tegen de Tories gekeerd, die volgens hem niet langer het vertrouwen hebben van "degenen die het land welvaart hebben gebracht". Candy heeft een 'zevencijferig bedrag' beloofd aan de partij van Farage en heeft een rol als fondsenwerver op zich genomen.

Als de miljoenendonatie van Musk doorgaat, zal hij waarschijnlijk proberen de Britse regels te omzeilen die buitenlandse donaties aan politieke partijen verbieden. Dat kan bijvoorbeeld door de gift via de Britse tak van X te laten lopen, het bedrijf dat hij naar eigen zeggen kocht om de vrije meningsuiting te bevorderen.