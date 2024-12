EPA/NASA Butch Wilmore en Suni Williams (onder) in de ISS in augustus dit jaar

NOS Nieuws • vandaag, 00:41 Twee gestrande astronauten moeten nog langer wachten op terugkeer aarde

De ruimtemissie van twee gestrande astronauten van NASA is opnieuw verlengd. Hierdoor keren ze pas in het voorjaar terug op aarde, 10 maanden nadat ze in de Starliner-capsule van Boeing naar het ISS-ruimtestation waren gevlogen.

Eerder werd hun verblijf in het ruimtestation verlengd tot februari. Maar nu is dat nog eens uitgesteld tot maart of zelfs april. NASA meldt dat er eerst een nieuwe bemanning voor het ruimtestation ISS moet worden geïnstalleerd, voordat astronauten Butch Wilmore en Suni Williams kunnen terugkeren.

Maar ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft meer tijd nodig om een nieuwe capsule voor te bereiden op de lancering van hun vervangers.

NASA-collega's Wilmore en Williams vlogen in juni met de Starliner van Boeing naar het ruimtestation. Het was de bedoeling dat ze daar ongeveer een week zouden blijven. Door technische problemen konden ze echter niet terugkeren naar de aarde.

Tijdens de koppeling van de ruimtecapsule met het ruimtestation ging er van alles mis. Er waren problemen met een aantal stuurraketten en er lekte helium. Hierom besloot NASA om veiligheidsreden de twee niet met de Starliner te laten terugkeren. Het ruimteschip keerde in september na aanvullende testen onbemand terug op aarde.

Overlappende bemanningen

NASA's volgende bemanning van vier zou in februari dit jaar worden gelanceerd, waarop Wilmore en Williams aan het eind van die maand, samen met twee andere astronauten, zouden terugkeren. Maar SpaceX heeft meer tijd nodig om de nieuwe capsule voor te bereiden op de lancering. Die lancering staat nu gepland voor niet eerder dan eind maart.

De ruimtevaartorganisatie overwoog om een andere SpaceX-capsule te gebruiken, maar uiteindelijk is besloten dat de beste optie was om te wachten tot de nieuwe capsule gereed is.

NASA heeft de voorkeur om overlappende bemanningen in het ruimtestation te hebben, zodat de overgang soepeler verloopt. De meeste ruimtestationmissies duren zes maanden, met een enkele uitschieter van een jaar.