Pro Shots Kayleigh van Dooren viert haar treffer

NOS Voetbal • vandaag, 20:36 Twente sluit Champions League af met zege, mede dankzij eigen goals Celtic

De voetbalsters van FC Twente hebben dinsdagavond de Champions League-groepsfase afgesloten met een thuiszege op Celtic (3-0). De wedstrijd ging nergens meer om, omdat zowel de Tukkers als de bezoekers uit Schotland al niet meer door konden naar de volgende ronde.

Twente stond bij rust al op een 3-0 voorsprong, waarbij het aardig geholpen werd door de tegenstanders. Na de openingstreffer van Kayleigh van Dooren liep Twente uit door twee eigen doelpunten van Celtic-speelsters.

Uit de Champions League-poule van FC Twente gaan Real Madrid en Chelsea door naar de knock-outfase. In het onderlinge duel tussen die clubs vanavond trok Chelsea aan het langste eind (2-1).

Van Dooren blinkt uit

In de eerste helft werd FC Twente vooral gevaarlijk via Kayleigh van Dooren. De 25-jarige Brabantse had al een waarschuwingsschot gelost dat op de lat belandde en zorgde niet lang daarna voor de 1-0 door een voorzet van Alieke Tuin goed binnen te schieten.

Uit een corner van Van Dooren kwam Twente vervolgens ook op 2-0. Bij de eerste paal bokste Celtic-keepster Lisa Maher-Rodgers de bal knullig in haar eigen doel, waar ze die eigenlijk weg had willen stompen.

Enkele minuten daarna was het de ervaren Natalie Ross (35) die uit een corner onbedoeld in haar eigen doel schoot.

1:06 Twente scoort drie keer voor rust in Champions League

De wedstrijd was met de 3-0 ruststand wel gespeeld, wat het speltempo geen goed deed. Keepster Daniëlle de Jong, die dit jaar haar debuut maakte in het Nederlands elftal, had in de eerste helft al een goede redding verricht en moest ook in de tweede helft enkele keren ingrijpen. Twente werd zelf amper nog gevaarlijk.

Een smet op de verder succesvolle avond was het uitvallen van de 18-jarige Daniela Galic. Zij was in de 72ste minuut ingevallen, maar raakte binnen enkele minuten geblesseerd en moest zich in de 80ste minuut alweer laten vervangen.

Nu het Champions League-avontuur erop zit, kan Twente de blik op de eredivisie richten. Daarin staan de Tukkers, met een wedstrijd minder dan de concurrentie, vierde. De achterstand op koploper PSV bedraagt momenteel vijf punten.