NOS Voetbal • gisteren, 23:09 Twente krijgt zes goals om de oren bij Champions League-bezoek aan Chelsea

1:42 Bekijk de samenvatting van Chelsea - FC Twente

De voetbalsters van FC Twente hebben een kansloze nederlaag geleden in de groepsfase van de Champions League. Op bezoek bij Chelsea werd met 6-1 verloren. Chelsea is nu zeker van de eerste plek in de groep, Twente was voor dit duel al uitgeschakeld.

Omdat Celtic verloor bij Real Madrid (0-3) blijft Twente na vijf wedstrijden derde in poule B met drie punten, de Schotten staan nog op nul. Chelsea heeft de volle buit gepakt, Real Madrid heeft twaalf punten.

Stand groep B Chelsea 5-15 (17-5) Real Madrid 5-12 (19-5) FC Twente 5-3 (6-19) Celtic 5-0 (1-14)

FC Twente kwam al snel op achterstand. Catarina Macario bracht de Engelsen na drie minuten op voorsprong met een mooi lobje.

Gelijkmaker

Na bijna een halfuur deed Twente iets terug. Kayleigh van Dooren benutte een strafschop: 1-1. De vreugde was van zeer korte duur. Een minuut later maakte Oriane Jean-François een doelpunt en zette daarmee de Engelse topclub weer op voorsprong.

EPA Twente viert de benutte strafschop

Chelsea drukte meteen door. Mayra Ramírez zag dat keepster Olivia Clark iets voor haar doel stond en schoot van zeer grote afstand op fraaie wijze raak: 3-1. Na 38 minuten was het alweer raak, Erin Cuthbert schoot op doel. In een poging de bal van de lijn te werken, werkte Anna Knol de bal in eigen doel.

Aan het einde van de eerste helft mocht Wieke Kaptein, begin dit seizoen overgekomen van FC Twente, invallen bij Chelsea. Na de pauze stond ze koud in het veld of de 5-1 werd tegen de touwen gekopt. Sjoeke Nusken, die in de rust was ingevallen, kopte binnen terwijl ze buitenspel leek te staan. Maar er was geen VAR en de treffer werd goedgekeurd.

23:58:29 De 3-1 van Mayra Ramirez was van grote schoonheid

Daarna nam Chelsea wat gas terug, maar uit een scrimmage voor het doel werd er kort voor tijd toch nog een keer binnengeschoten. Ève Périsset maakte het halve dozijn vol.

Nederlandse doelpunten

VfL Wolfsburg plaatste zich mede dankzij een treffer van Oranje-international Lineth Beerensteyn, voor de volgende ronde van de Champions League. Tegen AS Roma werd het 6-1 voor de Duitsers. Ook Lynn Wilms had een basisplaats, Fenna Kalma was invalster.

Daniëlle van de Donk was trefzeker voor Olympique Lyon. De Franse ploeg won met 6-0 bij het Turkse Galatasaray. Lyon was al geplaatst voor de volgende ronde. Damaris Egurrola had ook een basisplaats bij Olympique.