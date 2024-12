AFP De Franse delegatieleider voor de Franse ambassade in Damascus

NOS Nieuws • vandaag, 12:32 • Aangepast vandaag, 12:59 Europese delegaties op bezoek bij Syrische interim-regering

Duitse en Franse diplomaten zijn in Syrië om te praten met de interim-regering die door de rebellengroep Hayat Tahrir al-Sham (HTS) is opgezet na de verdrijving van president Assad.

Veel landen zijn bezorgd over de situatie omdat HTS nog steeds als een terroristische organisatie wordt beschouwd in de Europese Unie en de Verenigde Staten.

HTS komt voort uit de terreurbeweging Jabhat al-Nusra, die aan al-Qaida en andere islamitische groeperingen gelieerd is. Maar tegenwoordig slaat het een gematigdere toon aan en zegt het de leden van alle religieuze gemeenschappen in Syrië te beschermen.

Bescherming van minderheden

Volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt met HTS gesproken over "een inclusief transitieproces in Syrië en de bescherming van minderheden".

De Duitse delegatie onderzoekt verder of het mogelijk is de Duitse ambassade in Damascus te heropenen en heeft gesprekken met vertegenwoordigers van christelijke bevolkingsgroepen.

Franse vlag gehesen

Frankrijk heeft vandaag voor het eerst in twaalf jaar weer de Franse vlag gehesen bij de ingang van de ambassade in Damascus. Het land onderzoekt of het veilig genoeg is om de ambassade officieel te heropenen.

Volgens de Franse delegatieleider "staat Frankrijk aan de zijde van Syrië tijdens de overgangsperiode". Ook sprak hij de hoop uit dat de transitie vreedzaam verloopt. De Fransen spreken met onder anderen de tijdelijke premier van Syrië, Mohammed al-Bashir.

Britse diplomaten spraken gisteravond al in Damascus met de leider van HTS, Ahmad al-Sharaa. Volgens Sharaa werden de laatste ontwikkelingen in het land besproken.

De Britse minister Lammy van Buitenlandse Zaken had eerder het contact van zijn regering met HTS bevestigd. "HTS blijft een verboden organisatie", zei Lammy tegen Britse media, "maar we kunnen diplomatieke contacten onderhouden".

Sancties

Sharaa gaf ook een interview aan de Britse krant The Times waarin hij het Westen opriep alle sancties tegen Syrië op te heffen en HTS niet langer aan te merken als terroristische organisatie.

Binnen de EU wordt daar al over nagedacht. EU-buitenlandchef Kallas zei gisteren dat de EU klaar moet zijn om de sancties tegen Syrië te verlichten als de nieuwe leiders "positieve stappen" zetten om een inclusieve regering op te zetten met respect voor vrouwen en minderheden.

Vandaag maakte Kallas bekend dat het EU-agentschap in Syrië wordt heropend. Dat agentschap, vergelijkbaar met een ambassade, is nooit officieel gesloten, maar er was vanwege de oorlog geen ambassadeur aanwezig. "Nu moet de delegatie weer volledig operationeel worden", aldus Kallas.

Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie is vandaag in Turkije om daar met president Erdogan te spreken over de ontwikkelingen in Syrië en de gevolgen daarvan voor de regio.

Nederland

Het is op dit moment niet duidelijk of Nederland ook plannen heeft om naar Syrië af te reizen.