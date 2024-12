Geen 'grote drie' in modder dit seizoen: Pidcock laat veldrijden links liggen

Tom Pidcock zal dit seizoen niet in het veldrijden te bewonderen zijn. De wereldkampioen van 2022 heeft dat laten weten in een bericht op Instagram.

"Op zondag heb ik naar mijn eerste veldrit van dit seizoen gekeken", verwees Pidcock naar de veldritklassieker in Namen , die hij vorig jaar nog won. "Dat herinnerde mij eraan dat ik waarschijnlijk even officieel bekend moet maken dat ik dit jaar niet zal uitkomen in het veldrijden."

Multitalent Pidcock is tweevoudig olympisch kampioen mountainbiken en op de weg won hij onder meer de Strade Bianche (2023) en Amstel Gold Race (2024) en een rit in de Tour de France (2022).

In de schaduw van Mathieu van der Poel en Wout van Aert wordt hij door veel volgers gerekend tot de 'grote drie' in het veldrijden. In 2022 werd hij - bij afwezigheid van Van der Poel en Van Aert - wereldkampioen in het Amerikaanse Fayetteville.