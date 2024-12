ANP PSV viert het eerste doelpunt tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht, begin deze maand.

NOS Nieuws • vandaag, 06:34 Wekdienst 17/12: Strafeisen voor projecties Erasmusbrug • Tweede ronde KNVB-beker

Goedemorgen! In Rotterdam staan twee verdachten terecht die bijna twee jaar geleden extreemrechtse teksten zouden hebben geprojecteerd op de Erasmusbrug in Rotterdam en vanavond begint de tweede ronde van de KNVB-beker.

Eerst het weer: in het noordwesten van het land schijnt vandaag even de zon. Op andere plekken is het bewolkt. De dag verloopt grijs met een matige zuidwestenwind. Het wordt tussen de 9 en 10 graden vandaag.

Weerplaza Het weer van dinsdag 17 december

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Het Openbaar Ministerie komt in de rechtbank Rotterdam met strafeisen tegen twee mannen die extreemrechtse teksten op de Erasmusbrug zouden hebben geprojecteerd, bijna twee jaar geleden tijdens oud en nieuw.

Het Europees Parlement stemt over wie de nieuwe Europese ombudsman moet worden. Er zijn zes kandidaten in de race, onder wie een Nederlander, de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

PSV en de Koninklijke HFC bijten het spits af in de tweede ronde van de KNVB-beker. De amateurs uit Haarlem komen op bezoek in het Philips Stadion in Eindhoven. Later op de avond komt onder meer bekerhouder Feyenoord in actie tegen MVV.

Wat heb je gemist?

Een rechter in New York heeft besloten dat de veroordeling van de aankomende president Donald Trump voor het betalen van zwijggeld voorlopig blijft staan. Trump had juist gevraagd om de zaak te laten vallen na een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over immuniteit voor presidenten.

In juli oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat presidenten immuniteit hebben tegen strafrechtelijke vervolging voor "officiële handelingen" die zij uitvoeren tijdens hun ambtstermijn.

Rechter Juan Merchan in New York stelde dat de aanklachten in de zwijggeldzaak betrekking hadden op 'onofficieel gedrag'. Daarmee kan Trump geen aanspraak maken op immuniteit. Een woordvoerder van Trump laat weten te vinden dat het oordeel strijdig is met de eerdere uitspraak van het Hooggerechtshof.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Supermarkten die veel gezond eten verkopen moeten een bonus krijgen, zo luidt een advies aan het kabinet. Maar supermarkten zien liever dat btw op producten met Nutri-Score A of B verdwijnt. Ook sommige chips vallen daaronder. Hoe is dat uit te leggen?

10:44 Nieuw plan in strijd tegen overgewicht

Fijne dag!