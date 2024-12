EPA Trump bij de rechtbank na zijn veroordeling

NOS Nieuws • vandaag, 05:11 Trump blijft veroordeeld in zwijggeldzaak

Een rechter in New York heeft besloten dat de veroordeling van de aankomende president Donald Trump voor het betalen van zwijggeld voorlopig geldig blijft. Trump had juist gevraagd om de zaak te laten vallen na een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over immuniteit voor presidenten.

In juli oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat presidenten immuniteit hebben tegen strafrechtelijke vervolging voor "officiële handelingen" die zij uitvoeren tijdens hun ambtstermijn.

Rechter Juan Merchan in New York stelde dat de aanklachten in de zwijggeldzaak betrekking hadden op 'onofficieel gedrag'. Daarmee kan Trump geen aanspraak maken op immuniteit. Een woordvoerder van Trump laat weten te vinden dat het oordeel strijdig is met de eerdere uitspraak van het Hooggerechtshof.

Seksschandaal

De zaak draait om betalingen die toenmalig advocaat Michael Cohen deed aan pornoactrice Stormy Daniels. Hij zou zo een seksschandaal hebben willen voorkomen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016, die door Trump werden gewonnen. Trump en Daniels zouden in 2006 een affaire hebben gehad.

Daniels zou allerlei belastende details over hun relatie naar buiten willen brengen. Door haar 130.000 dollar te betalen zou Trump dat hebben willen voorkomen.

De betaling werd in zijn administratie geboekt als juridische kosten. Daarmee pleegde hij valsheid in geschrifte, oordeelde de rechtbank van New York in mei van dit jaar. Trump heeft overigens altijd ontkend iets verkeerd te hebben gedaan in deze zaak.

Trump kan nog tegen de uitspraak om hem geen immuniteit te geven in beroep gaan. Als de veroordeling standhoudt, wordt Donald Trump bij zijn beëdiging in januari de eerste veroordeelde die plaatsneemt in het Witte Huis.