ANP Demonstranten bij een eerdere demonstratie in oktober op de Radboud Universiteit

NOS Nieuws • vandaag, 21:34 Zes activisten aangehouden op verdenking van vernielingen op Radboud universiteit

In een stadsbus in Nijmegen zijn vandaag zes personen aangehouden rond een pro-Palestinademonstratie bij de Radboud Universiteit. Op sociale media circuleren beelden van de aanhouding.

"Ze hebben iedereen van de bus gehaald en ons vastgehouden. We hebben letterlijk niets gedaan, man", klinkt het in een van de video's. "Het enige dat we gemeen hebben, is dat we keffiyehs dragen." Dit is een Palestijnse sjaal. De politie meldt dat zes mensen zijn aangehouden voor mogelijke vernieling op de Radboud Universiteit.

'Vernielingen Radboud'

De politie zegt tegen de NOS dat kort voor het middaguur een melding van vernieling op de Radboud Universiteit in Nijmegen binnenkwam. "Naar aanleiding van deze melding zijn er na het middaguur in een lijnbus zes personen aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging tegen goederen."

Het is onduidelijk of het dragen van de sjaals iets te maken heeft met de aanhoudingen. De politie gaat hier niet op in. "We vermoeden dat er meerdere personen betrokken waren, het verdere onderzoek loopt", zegt de politiewoordvoerder.

De Radboud Universiteit zegt dat de beveiliging om 11.15 uur een groep mensen met gezichtbedekkende kleding aantrof in theaterzaal C. "Vermoedelijk heeft iemand een deur geforceerd om de zaal te kunnen betreden, want de zaal was afgesloten", zegt een woordvoerder van de universiteit.

Er zouden leuzen als "Free Free Palestine" zijn geroepen, waarna de groep ervandoor ging via de nooduitgang. De universiteit deed daarna aangifte van de vernielingen. Om wat voor vernielingen het precies gaat, is niet duidelijk.

Nijmegen Encampment

De activistengroep Nijmegen Encampment had voor vandaag een pro-Palestinademonstratie aangekondigd rond de campus van de Radboud Universiteit. De groep organiseerde de 'laatste mars van het jaar', om de universiteit op te roepen alle banden met Israëlische universiteiten te verbreken.

De activisten zouden om 12.15 uur een rondje om de campus lopen en eindigen met een sit-in bij het Maria Montessorigebouw.

Net voor het begin blies de organisatie de demonstratie af vanwege politieaanwezigheid op de universiteitscampus. "We voelden ons onveilig", zegt Şermin, woordvoerder van Nijmegen Encampment. "Wij hoorden later over een bezetting in theaterzaal C. Dit is een andere groep die niets met ons te maken heeft."

De zes arrestanten zijn wel verbonden met Nijmegen Encampment en waren volgens de actiegroep niet aanwezig in de theaterzaal waar vernielingen zouden hebben plaatsgevonden. "Er zijn zelfs docenten die hen hebben gezien en kunnen getuigen voor deze zes", aldus de woordvoerder. "We zijn er enorm van geschrokken, er heerst echt een gevoel van onveiligheid."

Over de mensen die zijn aangehouden, is verder nog niets bekend. Volgens Şermin zitten ze nog vast.