ANP Mohammed Khatib speecht vorige maand via een videoverbinding op de Radboud Universiteit in Nijmegen

NOS Nieuws • gisteren, 20:09 Geweerde pro-Palestijnse activist Khatib spreekt via video in Wageningen

Activist Mohammed Khatib van de omstreden pro-Palestijnse organisatie Samidoun spreekt vrijdag via een videoverbinding bij een protest in Wageningen. Dat laat een woordvoerder van de pro-Palestijnse actiegroep Wageningen Encampment weten.

Volgens de aankondiging op Instagram is zijn speech vrijdag om 15.30 uur op de campus van de universiteit in Wageningen. Of dat buiten of binnen is, moet de organisatie volgens de woordvoerder nog beslissen.

Aan Khatib werd vorige maand de toegang tot Nederland ontzegd toen hij in Nijmegen zou spreken op uitnodiging van medewerkers van de Radboud Universiteit. Minister Faber van Asiel en Migratie stelde vanmiddag dat Khatib nog steeds niet welkom is in Nederland. "Het inreisverbod dat ik in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid Khatib heb opgelegd staat nog steeds."

Ook een videoverbinding met Khatib is "zeer ongewenst", zegt een woordvoerder van de twee ministers. "Om de democratische rechtstaat te beschermen kijken we ook naar de mogelijkheden om de zorgelijke effecten van het online verspreiden van haatdragende boodschappen aan te pakken."

Faber en haar collega Van Weel van Justitie onderbouwden het inreisverbod vorige maand als volgt: "De organisatie Samidoun, waar deze man toe behoort, spreekt steun uit voor verschillende terroristische organisaties, vraagt om de vrijlating van terroristen en noemt het plegen van terroristische aanslagen verzet. Voor het zaaien van haat en verheerlijking is absoluut geen plek in Nederland."

In haar bericht op X van vandaag roept Faber onderwijsinstellingen op "om het online verspreiden van een haatdragende boodschap niet te faciliteren". Khatib is niet uitgenodigd door Wageningen University & Research, benadrukt woordvoerder Vincent Koperdraat. "Dat moet kraakhelder zijn."

"We worden gebruikt als locatie voor iets wat wij niet georganiseerd hebben", stelt hij. De universiteit moet volgens hem nog beslissen of de videospeech wordt toegestaan, of niet.

'Gecriminaliseerde stemmen'

Het inreisverbod voor Khatib is volgens de woordvoerder van Wageningen Encampment "juist de reden dat we meneer Khatib hebben uitgenodigd". Pro-Palestijnse activisten worden volgens hem snel bestempeld als crimineel of terrorist "terwijl zij opkomen voor de Palestijnse bevolking. Die gecriminaliseerde stemmen willen we een podium geven."

Hoewel Wageningen Encampment het inreisverbod bekritiseert, wil de actiegroep dit wel respecteren, door Khatib online te laten spreken. Khatib zelf is - ondanks alle commotie - volgens de woordvoerder van de actiegroep nog steeds van plan om vrijdag te spreken. "Hij heeft dat meermaals bevestigd."

Parkeerplaats

Nadat de lezing in Nijmegen vorige maand was verboden, sprak Khatib de actievoerders via een videoverbinding toe. De lezing was via een laptop en luidsprekers te volgen.

In juni was de omstreden activist ook uitgenodigd op de Nijmeegse universiteit. Toen grepen burgemeester Bruls van Nijmegen en het universiteitsbestuur in vanwege de kans op onrust. Hij mocht in plaats van in een universiteitsgebouw spreken op een parkeerplaats, waarna de lezing niet doorging.