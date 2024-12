PDC

NOS Sport • vandaag, 21:28 Zonneveld na goed begin uitgeschakeld op WK darts, Owen met 3-1 te sterk

Niels Zonneveld is bij de WK darts in Londen in de eerste ronde uitgeschakeld. Nadat hij de eerste set overtuigend had gewonnen van Robert Owen uit Wales, gaf hij de drie sets daarna weg: 3-1. De 26-jarige Zonneveld, met de bijnaam 'Triple Z' gooide een hoger gemiddelde dan zijn opponent, maar Owen was beter op de dubbels.

"Ik baal ontzettend. Voor mijn gevoel heb ik niet eens superslecht gegooid, maar de belangrijke momenten waren in zijn voordeel", zegt Zonneveld na afloop.

Welsey Plaisier wist zich eerder vandaag wel te plaatsen voor de tweede ronde. Hij neemt het morgen op tegen Peter Wright. De winnaar van die partij speelt tegen Jermaine Wattimena, die eerder op de middag de derde ronde wist te bereiken door een zege op James Wade..

Sterk begin

Zonneveld won de eerste set met gemak; na een break in de tweede leg trok de inwoner van Helvoirt de set overtuigend naar zich toe met 3-0.

In de tweede pakt Owen zijn eerste leg en pakt hij ook een break in de tweede leg. 'Stack Attack', zoals Owens bijnaam luidt, gooide 101 uit nadat Zonneveld bullseye had gemist. Zonneveld pakte de break overtuigend terug door in de leg van Owen 155 uit te gooien. De set moest Zonneveld vervolgens alsnog afstaan, met 3-2.

PDC Owen was dolgelukkig na zijn zege op Niels Zonneveld

In de derde set pakte Owen meteen de eerste leg die Zonneveld was begonnen. Maar de Nederlander zette dat meteen recht met een knappe 125-finish. Maar opnieuw leverde Triple Z zijn leg in, waardoor Owen op 2-1 kwam en vervolgens de set ook pakte.

Zonneveld schrok niet van de achterstand en won meteen de eerste leg in de volgende set. Maar ook nu gaf de Nederlander de break meteen terug. In de allesbeslissende vijfde leg van de vierde set moest Zonneveld een break plaatsen om een vijfde set af te dwingen, maar dat lukte niet. Zonneveld scoorde beter, maar de man uit Wales gooide 121 uit en won zo de wedstrijd.

Vorig jaar wist Zonneveld zich nog wel voor de tweede ronde te plaatsen; toen verloor hij in ronde twee van Ross Smith. Nu moet hij het restant van dit toernooi thuis volgen. "Ik zet thuis darts nog wel aan, maar zal wel met een bitter gevoel voor de buis zitten", besluit de teleurgestelde Brabander.

Zestien dagen actie Het WK darts duurt in totaal zestien dagen. Voor de kerst worden de eerste en tweede ronde afgewerkt. Na drie dagen pauze rond de kerstdagen vinden van 27 tot en met 30 december de derde en vierde ronde plaats. Op 1, 2 en 3 januari zijn de kwart- en halve finales en de eindstrijd. De winnaar van het WK keert met 500.000 Britse ponden huiswaarts, omgerekend ruim 600.000 euro. In totaal doen er acht voormalig PDC-wereldkampioenen mee: Michael van Gerwen (2014, 2017 en 2019), Peter Wright (2020 en 2022), Gary Anderson (2015 en 2016), Raymond van Barneveld (2007), Rob Cross (2018), Gerwyn Price (2021), Michael Smith (2023) en Luke Humphries (2024).