Foodwatch

NOS Nieuws • vandaag, 19:05 Albert Heijn wint prijs voor meest misleidende product

Hetzelfde gewicht, meer deeg, maar minder vis. Dat is de reden dat de diepvries-lekkerbekjes van Albert Heijn dit jaar het Gouden Windei hebben gewonnen. De weinig eervolle prijs wordt elk jaar voor het misleidendste product uitgereikt door Foodwatch, een onafhankelijke organisatie die misstanden in de voedselindustrie aan de kaak stelt.

Volgens Foodwatch is het misleidend dat Albert Heijn een paar jaar geleden, zonder daar duidelijk iets over te zeggen, de hoeveelheid van de vis heeft verlaagd van 75 procent naar 55 procent koolvis. Daarbij is het gewicht wel gelijk gebleven omdat de korst dikker is geworden. Daarom zegt de waakhond dat er ook sprake is van 'beknibbelflatie' of 'krimpflatie'.

Vernieuwd recept

De supermarkt is het daar niet mee eens. "De receptuur is in 2019 aangepast. Dat is gebeurd op basis van een eigen consumentenonderzoek. Daarin werd aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een dikkere korst", zegt een woordvoerder van Albert Heijn. "Op de verpakking is toen ook het etiket aangepast, daarom begrijpen we de nominatie ook niet." Dat is ook de reden dat Albert Heijn de nominatie en de prijs niet heeft aanvaard.

Toch blijft Foodwatch achter zijn beslissing staan. "We staan hier ook niet alleen in." 7500 mensen hebben deelgenomen aan deze verkiezing en 39 procent heeft gestemd op de AH Lekkerbekjes.

"Albert Heijn heeft zich wettelijk wel aan de regels gehouden door de wijziging te vermelden op de verpakking, maar gevoelsmatig klopt dit niet. De enige manier dat de klant erachter komt dat de receptuur is veranderd is door de verpakking te lezen." Volgens de voedselwaakhond is een logo met 'nieuwe receptuur' niet voldoende. "Als klant heb je niet direct in de gaten dat je minder vis krijgt bij een visproduct, die communicatie is niet transparant."

De tweede prijs ging naar Milka Choco Sensations van fabrikant Mondelez. Volgens Foodwatch heeft de fabrikant zich schuldig gemaakt aan het stilzwijgend vervangen van zonnebloemolie door palmolie, dat relatief goedkoper is en minder gezond.

De derde is voor Nescafé Farmers Origin India koffiecups. Die bevatten tegenwoordig minder gram koffie per cupje en koffie van goedkopere bonen, wat voorheen niet het geval was. De kiloprijs is daardoor sterk toegenomen.