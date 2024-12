NOS Voetbal • vandaag, 17:33 Hera kan als eerste vrouwenprofclub in de eredivisie komen, clubs stemmen in

Voor het eerst kan een betaaldvoetbalorganisatie (bvo) die zich volledig richt op vrouwen, toetreden tot het Nederlands betaald voetbal. Dat is besloten in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal, waar een stemming de weg heeft vrijgemaakt voor Hera United.

"Deze stap was cruciaal. Zonder deze stap zouden we niet door kunnen. Dit is een historische stap in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal", zegt Hera-oprichter Marieke Visser.

1:26 Hera United-oprichter: 'Historische stap in geschiedenis van vrouwenvoetbal'

Gelijke behandeling

Hera is een club in de maak die zich als eerste Nederlandse profclub volledig op vrouwen wil richten, met het Olympisch Stadion in Amsterdam als thuisbasis. Een club waar "vrouwen niet hoeven te vechten voor hun plek. Voor erkenning. Voor een goed salaris of de beste faciliteiten", aldus Visser.

Dat het volgens de wet gelijke behandeling mogelijk moet worden gemaakt, was voorafgaand aan het besluit al juridisch vastgesteld. Op de vergadering werd er door de 34 Nederlandse profclubs mee ingestemd.

"Een historisch besluit", zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. "34 van de 34 betaaldvoetbalclubs hebben voor gestemd. Daarmee hebben zij unaniem besloten dat het in de toekomst mogelijk wordt lid te worden van de sectie betaald voetbal als je alleen vrouwenvoetbal speelt."

"Bijzonder, maar ook een beetje normaal in deze tijd", zegt Van Leeuwen. "Het is niet meer overeind te houden dat je zo'n verschil maakt tussen mannen en vrouwen. Dat vond iedereen."

"Dit besluit kan voor Hera betekenen dat zij de eerste bvo kunnen zijn die begin volgend seizoen aan het betaald mee kan doen. Hera is een heel leuk initiatief, dat veel kan betekenen voor het vrouwenvoetbal."

1:48 KNVB-directeur Van Leeuwen: 'Verschil tussen mannen en vrouwen niet overeind te houden'

Wel zal de club eerst nog moeten worden getoetst door de KNVB of het voldoet aan alle licentie-eisen. Als dat lukt, hoopt Hera volgend seizoen voor het eerst mee te draaien in de eredivisie. De thuisbasis wordt het Olympisch Stadion, waar de club een aantal wedstrijden per seizoen kan spelen.

Hera is dit seizoen een samenwerking aangegaan met Telstar. Gezamenlijk hebben ze de selectie van de club uit Velsen versterkt. Als Hera aan de licentie-eisen voldoet, zal de vrouwentak van Telstar opgaan in Hera; de licentie van Telstar voor de vrouwen zal dan worden overgenomen.

Van mini-idee tot mijlpaal

De 40-jarige Visser bedacht het idee voor Hera United vorig jaar mei uit verbazing dat de vrouwen van Ajax na de landstitel in 2023 geen officiële huldiging kregen. Na anderhalf jaar kan ze door met haar plannen. "Je kan een droom hebben en een visie. Dan moeten er mensen zijn die je willen helpen. Dat is gebeurd en dan heb je een sneeuwbaleffect."