60 dierenactivisten in hoger beroep vrijgesproken voor bezetten varkensstal Boxtel

Zestig dierenactivisten zijn in hoger beroep vrijgesproken voor het binnendringen van een varkensstal in Boxtel in 2019. Ze hebben geen bewezen strafbare feiten gepleegd, concludeert het gerechtshof in Den Bosch.

In totaal drongen 126 dierenactivisten uit binnen- en buitenland in mei van dat jaar de varkensstal in Boxtel binnen. 125 anderen protesteerden buiten de stal tegen dierenleed.

Sympathisanten van de boer kwamen vervolgens ook naar de boerderij in Boxtel voor een tegendemonstratie. De sfeer werd zeer gespannen: de politie maakte de staldeuren dicht uit vrees dat de betogers varkens zouden vrijlaten. Ook werden voertuigen van vermoedelijke activisten omgegooid. De bezetting werd na tien uur beëindigd.

Staldeuren niet geforceerd

Vijf jaar geleden werden de activisten nog veroordeeld tot een geldboete en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het gerechtshof zegt dat niet bewezen kan worden dat de dierenactivisten de staldeuren hebben geforceerd om binnen te komen. Daarnaast gedroegen de 60 activisten zich vreedzaam en was het niet aan hen te wijten dat ze urenlang binnenbleven.

Het hof oordeelt verder dat het voor dierenactivisten die misstanden in de varkenshouderij willen aantonen "noodzakelijk is om de situatie in de stallen met eigen ogen te zien".

Farmers Defence Force

De stalbezetting in Boxtel was de aanleiding voor het oprichten van de organisatie Farmers Defence Force, schrijft Omroep Brabant. De boerenactiegroep was sindsdien betrokken bij blokkades en grote protesten tegen het stikstofbeleid. Voorman Mark van den Oever vindt het "te gek voor woorden" dat de dierenactivisten zijn vrijgesproken, zegt hij in een reactie.