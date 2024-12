ANP Illustratief

NOS Nieuws • vandaag, 16:45 Politie straft medewerkers na 'discriminerende of racistische' uitingen

Twee politiemedewerkers krijgen een straf opgelegd vanwege uitspraken op X. De uitspraken worden door de politie "voor een groot deel als onprofessioneel en/of discriminerend en/of racistisch beschouwd." Er werden ook twee andere medewerkers onderzocht.

De berichten worden door de politieleiding gezien als "ernstig plichtsverzuim" en per medewerker wordt beoordeeld wat de gepaste straf is. Een van de medewerkers krijgt voorwaardelijk strafontslag opgelegd. Een ander deed uitspraken die kwetsend, ongepast en/of grensoverschrijdend waren. Van hem wordt een gedeelte van het salaris ingehouden als straf.

Bij een derde collega heeft "specialistisch onderzoek aangetoond dat zijn gedragingen hem niet kunnen worden aangerekend". Er wordt gekeken wanneer deze medewerker weer aan het werk kan. Bij de vierde politiemedewerker heeft eveneens specialistisch onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is recent afgerond en binnenkort volgt de uitslag en, indien van toepassing, de strafmaat.

"Collega's die kwetsende en ongepaste uitspraken doen, waarvan vele zelfs discriminerend en racistisch van aard zijn, passen ons niet. Ook niet als die gedaan worden in privétijd", zegt politiechef Midden-Nederland, Yvonne Hondema. "Het is onacceptabel. Naast de verantwoordelijkheid die deze collega's hebben, vind ik het ook belangrijk dat wij als organisatie die verantwoordelijkheid voelen en hiervan leren."

De medewerkers deden de uitlatingen via hun privéaccount op X. De berichten werden in november 2023 gesignaleerd door het webcareteam van de politie. Wat er precies is geschreven en om hoeveel berichten het gaat, heeft de politie niet bekendgemaakt. Het onderzoek naar de uitlatingen werd gedaan door de afdeling VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) van de politie.

Racisme binnen de politie

Het is niet de eerste keer dat er sprake is van racistische uitingen van agenten. Vaak werden deze gedaan in besloten chatgroepen. Het basisteam Walcheren heeft vorig jaar agenten ontslagen voor het versturen van racistische berichten in een WhatsApp-groep. Agenten deelden onder meer beledigende teksten over Marokkaanse Nederlanders.

De politie in Oost-Nederland wil aan vier medewerkers sancties opleggen na racistische uitingen in een filmpje in Parijs vorig jaar, waaronder ontslag voor een collega. "Wil je meer of minder, hè?", was onder andere te horen in het filmpje. Waarop een ander zegt: "Minder, minder." Na opmerkingen dat de inzittenden zich gedroegen alsof ze in de dierentuin waren, reageerde een van de medewerkers: "Dat is het toch ook?"

Ook bij de politie Rotterdam is sprake van "racisme, pesten en seksisme", blijkt dit jaar uit onafhankelijk onderzoek. Politiechef Fred Westerbeke bood in het verleden meermaals excuses aan voor racistische incidenten binnen zijn eenheid. "We moeten als politie door deze pijn, door deze shit heen om het beter te maken", zei plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer tegen NRC over de uitkomsten van het onderzoek.

Na onderzoek wil de politie racistische of discriminerende uitlatingen en gedragingen van collega's aanpakken. "Voorheen was er nogal eens handelingsverlegenheid", zei Huyzer vorig jaar tegen NRC. "Maar nu kijken we niet meer weg en durven we door te pakken." Ook wil de politie met trainingen de betreffende agenten "helpen op zoek te gaan naar hun innerlijk racisme."