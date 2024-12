ANP/NOS Vliegticketwebsites vaak onnodig duur

NOS Nieuws • vandaag, 11:29 Consumentenbond waarschuwt voor 'onnodig dure' vliegticketsites

Wie via sites als Cheaptickets.nl, Vliegwinkel of Kiwi goedkope vliegtickets denkt te kopen, heeft grote kans bedrogen uit te komen. De Consumentenbond waarschuwt dat de ticketsites onnodig dure tickets verkopen voor vliegreizen.

Kosten voor stoelreserveringen en bagage gaan flink over de kop. Ook geven de sites geen compleet aanbod en worden extra kosten verstopt, blijkt uit onderzoek van de belangenorganisatie voor consumenten.

"De laagste prijzen voor vliegtickets vonden we bijna altijd op de websites van luchtvaartmaatschappijen", stelt de bond. De ticketsites beloven uitgebreide vergelijkingen, maar regelmatig ontbreken (goedkope) vluchten van easyJet, KLM of Ryanair.

'Wees snel!', 'de beste aanbieding', 'boek nu!' Klanten worden opgejaagd door deze meldingen

Voor het onderzoek bekeek de Consumentenbond de prijzen voor vliegtickets op elf populaire ticketwebsites. Daaruit bleek dat deze sites tot vier keer meer vragen voor bagage en stoelreserveringen dan luchtvaartmaatschappijen.

Volgens Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar is de situatie "nog erger" dan in het vorige onderzoek van de bond in 2022. "Op het eerste gezicht lijken de prijzen van vliegticketwebsites redelijk. Maar vervolgens brengen ze enorm hoge kosten in rekening voor optionele diensten."

Zo bleek een van de sites online inchecken aan te bieden voor 7 euro, terwijl alle Europese maatschappijen dat gratis aanbieden.

Consumentenbond/NOS Prijsverhogingen bij ticketwebsites

Bovendien worden kopers opgejaagd door teksten die in het scherm verschijnen: "Wees snel, de prijzen stijgen binnenkort!" of "Dit is een van de beste aanbiedingen van vandaag. Boek nu!". Het zijn volgens de Consumentenbond uit de duim gezogen teksten, bedoeld om mensen op te jagen.

Hierdoor, stelt de Consumentenbond, zit een fout in een klein hoekje. Wie een typefout maakt in een passagiersnaam moet bij Gotogate bijvoorbeeld een nieuw ticket kopen omdat het bedrijf geen naamcorrecties toestaat. Een luchtvaartmaatschappij is echter verplicht je te helpen met een naamcorrectie en mag daar geen kosten voor in rekening brengen.