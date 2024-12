Openda matchwinnaar voor Leipzig in duel met concurrent Eintracht Frankfurt

In de Duitse Bundesliga is RB Leipzig, sinds afgelopen zomer de club van Oranje-international Lutsharel Geertruida, naast Eintracht Frankfurt gekomen. De ploeg uit het oosten van Duitsland klopte de nummer drie op de ranglijst in een direct duel met 2-1.

Leipzig, dat begin december in de beker ook van Frankfurt had gewonnen (3-0), dacht in de eigen Red Bull Arena al binnen een minuut op voorsprong te komen, maar de treffer van Christoph Baumgartner werd wegens buitenspel van Loïs Openda even daarvoor geannuleerd.