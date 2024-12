Pro Shots Leroy Sané

NOS Voetbal • gisteren, 17:51 • Aangepast gisteren, 20:47 Koploper Bayern verslikt zich in Mainz 05, achtervolger Leverkusen wint wel

FC Bayern München heeft in de Bundesliga een flinke tik gekregen van subtopper Mainz 05. De koploper had moeite met scoren, waar de thuisploeg van profiteerde: 2-1.

Bayer Leverkusen won op zijn beurt wel van FC Augsburg en komt daardoor op slechts vier punten van Bayern. Bij Leverkusen speelde Oranje-international Jeremie Frimpong in de basis en hij gaf de assist bij het eerste doelpunt. Uiteindelijk werd het in Augsburg 0-2.

Eintracht Frankfurt zou nog dichter bij Bayern München kunnen komen. Als die ploeg morgen van RB Leipzig wint, is het gat met de koploper gedicht tot drie punten.

Bayern München begon goed aan de wedstrijd en drukte Mainz naar achteren. Pas richting het einde van de eerste helft had de thuisploeg een antwoord op het spel van de sterren van Bayern en kwam het steeds verder naar voren.

Neuer afwezig

In de 41ste minuut kwam Mainz op een gelukkige voorsprong. Lee Jae-Sung kreeg de bal in de kluts mee en tikte de bal langs doelman Daniel Peretz, die Manuel Neuer verving. De vaste doelman kampt met een gebroken rib en is tot de jaarwisseling niet inzetbaar.

In de tweede helft bleef Bayern moeite houden met scoren, waar Lee opnieuw van profiteerde. Na een uur spelen maakte hij de 2-0. Bayern hield de druk op Mainz en scoorde via Leroy Sané in de 87ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar een punt was niet meer haalbaar voor de grootmacht.

ProShots Lee Jae-Sung passeert doelman Daniel Peretz

Dat zette de deur wagenwijd open voor de andere clubs in de Bundesliga om het grote gat met Bayern te dichten. Titelverdediger Bayer Leverkusen stond voor de veertiende speelronde al zeven punten achter, maar dat gat is na vandaag gedicht naar vier.

Via Martin Terrier en Florian Wirtz kwam de ploeg van coach Xabi Alonso al in de eerste helft op een 0-2 voorsprong. FC Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, kon geen vuist meer maken, waardoor Frimpong en co een comfortabele zege boekten.

Punt De Wit

Namens hekkensluiter VfL Bochum viel Dani de Wit in de 89ste minuut nog in om een punt te verdedigen. Na dertien speelrondes had de ploeg nog maar twee punten bemachtigd, maar tegen Union Berlin stond het in de slotfase 1-1.

Bochum slaagde in zijn opzet, waardoor de ploeg van De Wit het derde punt dit seizoen bemachtigde.