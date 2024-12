EPA Een Israëlische militair bij de nederzetting Katsrin op de Golanhoogten

NOS Nieuws • vandaag, 17:15 Israël gaat nederzettingen op bezette Golanhoogten uitbreiden

Israël gaat zijn nederzettingen op de bezette Golanhoogten uitbreiden. De regering heeft een plan van premier Netanyahu daarover goedgekeurd. Het is onduidelijk of dit ook gepaard gaat met het annexeren van meer gebied.

Het kantoor van de premier zegt in een verklaring dat het besluit is genomen "in het licht van de oorlog en het nieuwe front in Syrië". Israël is van plan zijn bevolking op de Golanhoogten te verdubbelen. Er wordt onder meer geïnvesteerd in onderwijs, hernieuwbare energie en de oprichting van een studentendorp.

"De versterking van de Golan is de versterking van de staat Israël, en dat is vooral in deze tijden belangrijk", staat in de verklaring. "We blijven het gebied vasthouden, we zullen het laten floreren en we zullen ons er vestigen." Op de Golanhoogten leven zo'n 20.000 Israëliërs in enkele tientallen nederzettingen naast zo'n 20.000 Syriërs, grotendeels druzen.

Na de val van het regime van de Syrische president Assad, een week geleden, trok het Israëlische leger de bufferzone met Syrië in. Minister Sa'ar van Buitenlandse Zaken sprak van een tijdelijke stap met als doel de veiligheid van Israël te waarborgen. Ook zijn er in een week tijd honderden luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië, waaronder volgens Israël opslaglocaties voor chemische wapens en raketten.

Israël veroverde de Golanhoogten op Syrië in de Zesdaagse Oorlog van 1967. In de jaren 70 werd er in overleg met Syrië een bufferzone ingesteld, waar geen militairen actief mogen zijn.

Israël annexeerde het gebied in 1981. Op de Verenigde Staten na beschouwt de internationale gemeenschap het bergmassief als onrechtmatig bezet gebied. Na de val van het Assad-regime zei premier Netanyahu dat de afspraak over de bufferzone niet meer geldig is.

De Golanhoogten grenzen behalve aan Syrië ook aan Libanon en Jordanië. Het gebied is voor al deze landen, inclusief Israël, van groot militair-strategisch belang.

Er wordt al jaren gesproken over het uitbreiden van de nederzettingen op de Golanhoogten. Zo werd in 2021 nog een plan van toenmalig premier Bennett goedgekeurd om 7300 woningen voor kolonisten te bouwen in een tijdsbestek van vijf jaar. Syrië noemde dat plan destijds "gevaarlijk en ongekend". Een nieuwe reactie op de plannen is er nog niet.

Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Nasrah Habiballah: "De Israëlische regering heeft dit plan precies een week na de val van het regime van Assad goedgekeurd. Israël hoopt van de huidige politieke onduidelijkheid in Syrië gebruik te maken en zijn aanwezigheid op de Golanhoogten te versterken. Daar wonen nu veel minder kolonisten dan op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Op de Westoever en in Oost-Jeruzalem wonen veel kolonisten die vanuit hun religie claimen dat het land aan hen toebehoort, maar op de Golan is dat veel minder het geval. Ook ligt het ver van veel voorzieningen en Israëlische steden. Maar daar wil de Israëlische regering dus verandering in brengen in de hoop het aantrekkelijker te maken voor Israëliërs om zich op de Golanhoogten te vestigen."