Mogelijk automatische wapens gebruikt bij moordpartij Noord-Frankrijk

De slachtoffers van de schietpartij in Noord-Frankrijk zijn mogelijk doodgeschoten met automatische wapens. Dat zegt de brandweer tegen Franse media. Gisteren werden vijf lichamen gevonden in Loon-Plage en in Wormhout, in de buurt van Duinkerke.

Het vijfde lichaam is van een man van 29 en werd gevonden in Wormhout, 25 kilometer landinwaarts. De 22-jarige verdachte, die zichzelf had gemeld bij de politie, zegt dat hij ook die moord heeft gepleegd.

Veel onduidelijk

Verder is er nog veel onduidelijk over wat er precies in het noorden van Frankrijk is gebeurd en waarom. Over een mogelijk motief is nog niets bekendgemaakt, maar onder meer Le Parisien schrijft dat de verdachte mogelijk een zakelijke ruzie had met een van de slachtoffers. Diegene was bedrijfsleider van een transportbedrijf.