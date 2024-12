Vijf mensen doodgeschoten in Noord-Frankrijk, dader vast

In het uiterste noorden van Frankrijk zijn vijf mensen doodgeschoten. Een 22-jarige Fransman heeft zich bij de politie gemeld en zegt dat hij de dader is.

Vier lichamen werden gevonden in Loon-Plage, vlakbij Duinkerke. Volgens de Franse krant Le Figaro zijn de schoten gelost bij kamp Mardyck, waar illegale migranten in tenten langs de weg bivakkeren. De slachtoffers zouden twee beveiligers en twee migranten van Koerdische afkomst zijn.

Het vijfde lichaam werd gevonden in Wormhout, zo'n tien kilometer ten zuiden van Duinkerke. Dat slachtoffer zou de 29-jarige bedrijfsleider van een transportbedrijf zijn. Hij werd neergeschoten bij zijn woning.

Meerdere wapens

De verdachte meldde zich bij een politiebureau in Gijvelde, iets ten oosten van Duinkerke. Op camerabeelden van beide plekken is de dader te zien. In zijn auto lagen wapens.