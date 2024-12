AFP Nancy Pelosi

NOS Nieuws • gisteren, 19:41 Nancy Pelosi (84) krijgt nieuwe heup na val

Nancy Pelosi, de voormalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft een nieuwe heup gekregen. Dat meldt haar woordvoerder Ian Krager op X.

Gisteren werd de 84-jarige Pelosi opgenomen in een ziekenhuis in Luxemburg. Ze was daar met 17 andere Congresleden om deel te nemen aan de evenementen rond de herdenking van het Ardennenoffensief, 80 jaar geleden.

Volgens onofficiële bronnen is ze tijdens een van die evenementen van een trap gevallen en brak ze daarbij haar heup.

Amerikaans militair ziekenhuis

Vandaag is ze overgebracht naar het Amerikaanse militaire Landstuhl-ziekenhuis in Duisland, waar ze een nieuwe heup kreeg. Volgens haar woordvoerder is ze "goed op weg naar herstel". Pelosi bedankte het personeel van de ziekenhuizen in Luxemburg en Duitsland voor "hun uitstekende zorg en vriendelijkheid".

Nancy Pelosi was van 2007 tot 2011 voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en vervulde die functie opnieuw vanaf 2019. In 2023 nam ze ontslag, maar behield wel haar zetel in het Congres.