AFP Pelosi in november

NOS Nieuws • gisteren, 22:31 Nancy Pelosi (84) opgenomen in ziekenhuis in Luxemburg

Nancy Pelosi, voormalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is in Luxemburg opgenomen in het ziekenhuis. Pelosi was daar voor de 80ste verjaardag van de Slag om de Ardennen. Wat haar precies mankeert is niet bekendgemaakt.

Pelosi "wordt momenteel uitstekend verzorgd door artsen en medische professionals", meldt woordvoerder Ian Krager op X. Krager zei dat Pelosi "ernaar uitkijkt om binnenkort weer naar huis te gaan in de VS" en dat ze vanuit het ziekenhuis blijft werken.

Pelosi, die Californië vertegenwoordigt in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, reisde met een delegatie van het Congres naar Luxemburg. Ze zou met 17 andere Congresleden deelnemen aan de evenementen rond de herdenking. Ze is niet op tijd hersteld om daar bij te kunnen zijn.

McConnell valpartij

De 84-jarige Pelosi is een prominente figuur in de Amerikaanse politiek. Ze was van 2007 tot 2011 voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Daarna vervulde ze de functie opnieuw vanaf 2019. In 2023 nam ze ontslag als voorzitter, maar ze behield dit jaar wel haar zetel in het Congres.

Haar opname in het ziekenhuis komt slechts enkele dagen nadat de leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, een verstuikte pols en snijwonden in zijn gezicht had opgelopen na een val in het Amerikaanse Capitool.