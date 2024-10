EPA De politie zette de omgeving van het huis af na de aanval

NOS Nieuws • vandaag, 08:33 Levenslang voor man die echtgenoot Nancy Pelosi aanviel met een hamer

De man die de echtgenoot van de voormalige Amerikaanse parlementsvoorzitter Nancy Pelosi aanviel, krijgt levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. Een jury in San Francisco heeft bepaald dat David DePape schuldig is aan het uitvoeren van een gewelddadige inbraak en ontvoering.

DePape drong twee jaar geleden het huis van Paul en Nancy Pelosi in San Francisco binnen. Zij was op dat moment namens de Democraten de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

DePape was naar haar op zoek, maar alleen Paul was op dat moment thuis. Hij zou "waar is Nancy, waar is Nancy?" tegen de 82-jarige man hebben geroepen. Daarna sloeg hij Pelosi met een hamer. Pelosi hield een schedelbasisfractuur en verwondingen aan een arm en hand over aan de aanval.

Paul Pelosi beschreef in een geschreven verklaring voor de rechtbank hoe hij die nacht wakker schrok. "De man brak in in mijn huis, viel mijn slaapkamer binnen en stond boven mijn bed met een hamer in zijn hand te eisen dat hij mijn vrouw moest zien, terwijl hij schreeuwde: 'Waar is Nancy?'"

Verklaring

"Het is mijn bedoeling dat meneer DePape nooit vrijkomt uit de gevangenis, hij kan nooit op proefverlof", zei de rechter. "Ik heb geen medelijden met u", sprak hij de man toe. "Ik heb wel medelijden met het slachtoffer in deze zaak, die geluk heeft dat hij nog leeft."

Voor deze veroordeling kreeg DePape nog de kans om de rechtbank toe te spreken. In die verklaring zei hij dat hij geloofde dat de aanslagen van 11 september 2001 een inside job waren. "Ik ben een helderziende", zei de man. "Hoe meer ik mediteer, hoe helderziender ik word."

De rechter onderbrak de man meerdere keren om te vragen of hij wilde ingaan op het oordeel van de jury, of zijn gedrag op de avond van de aanval. Maar DePape negeerde dat.

Zijn advocaat zegt dat de man in beroep gaat tegen de uitspraak. De raadsman had de rechter eerder in de zaak al gevraagd om rekening te houden met DePape's geestelijke gezondheid, waardoor hij vatbaarder is voor online propaganda. "Deze man is voorheen altijd een vreedzaam persoon geweest."

30 jaar

In mei van dit jaar kreeg de man in een federale rechtszaak 30 jaar celstraf opgelegd. De levenslange veroordeling komt voort uit een afzonderlijk proces in de staat Californië zelf. Elke staat heeft zijn eigen rechtssysteem. Hoewel de man in mei zei dat hij spijt had van zijn daden, deed hij dat nu niet.

DePape is een Canadees die al jaren in de VS woont. Hij gaf in het eerdere proces toe dat hij van plan was om Nancy Pelosi te gijzelen om haar te ondervragen over de Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Als ze in zijn ogen zou liegen over Russiagate, verwijzend naar het onderzoek naar de Russische inmenging, zou hij "haar knieschijven breken". Naast Pelosi had hij ook Hunter Biden, de zoon van president Joe Biden, en acteur Tom Hanks op een lijst staan met beoogde doelwitten.

In tirades op zijn blog die hij voor zijn arrestatie schreef, herhaalde hij extreemrechtse complottheorieën van de groepering QAnon. Die beweert bijvoorbeeld dat de Amerikaanse regering wordt gerund door een groep duivel aanbiddende pedofielen.