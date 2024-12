Zuid-Koreaans parlement stemt voor afzetting president, interim aangesteld

Correspondent Oost-Azie Laura van Megen:

"Een collectieve zucht van verlichting steeg op in de straten van Zuid-Korea toen Kamervoorzitter Woo mededeelde dat de stemming succesvol was. Direct gevolgd door gejuich, harde muziek en dansende menigten. Zeker twaalf parlementariërs van de regeringspartij hebben geholpen om hun eigen leider af te zetten. De politieke chaos die het land anderhalve week in de ban hield, is eindelijk, of in ieder geval voorlopig, voorbij.

Want Zuid-Korea is er nog niet. Zelfs als alles goed loopt voor de oppositie zal het nog maanden duren voordat er nieuwe presidentiële verkiezingen worden gehouden.

En dan is er Yoon zelf nog. Hij accepteert de uitslag van de stemming, maar zijn verlies lijkt hij nog niet te nemen. In zijn televisietoespraak na de stemming gaf hij geen blijk van zelfreflectie. Hij toonde zich vooral strijdbaar om door te zetten tot ook het Hof een oordeel heeft geveld."