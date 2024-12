Pro Shots De spelers van Volendam vieren de periodetitel op het veld van concurrent Excelsior.

NOS Voetbal • gisteren, 22:25 Volendam periodekampioen na zouteloze topper, symboliek alom op andere velden

FC Volendam heeft beslag gelegd op de tweede periode in de eerste divisie. Een bloedeloze 0-0 tegen koploper Excelsior was daarvoor toereikend.

Excelsior kon Volendam enkel nog van de periodetitel afhouden door met minstens drie goals verschil te winnen. Dat zat er geen moment in, maar door het gelijke spel houdt de Kralingse koploper Volendam wel nog altijd onder zich op de ranglijst.

De periodetitel geeft recht op een plek in de play-offs om één ticket voor de eredivisie na afloop van het seizoen. Beide ploegen hebben echter ook nog alle zicht op directe promotie. Een plek bij de eerste twee volstaat.

Voor Volendam is het de vijftiende periodetitel in de clubhistorie en daarmee is de club recordhouder.

Stand Keuken Kampioen Divisie en eindstand periode 2 Reguliere stand Tweede periode 1. Excelsior 19-38 1. FC Volendam 10-24 2. FC Volendam 19-37 2. SC Cambuur 10-22 3. FC Dordrecht 19-35 3. Excelsior 10-21 4. FC Emmen 19-32 5. SC Cambuur 19-32

In Kerkrade ging het vanavond vooral om de steunactie voor oud-speler Tijani Babangida, die ook aanwezig was op het veld. De voormalige vleugelflitser - die naast Roda JC ook nog voor Ajax, Vitesse en VVV-Venlo speelde - verloor begin mei zijn éénjarige zoontje en broer Ibrahim, ex-speler van FC Volendam, bij een auto-ongeluk in Nigeria. Zijn vrouw raakte zwaargewond.

Babangida en zijn vrouw hopen in Maastricht de nodige medische behandeling te krijgen, maar ontbeert daarvoor de middelen. Via zijn oud-ploeggenoten van Roda JC verblijft het stel inmiddels in Zuid-Limburg en via een crowdfunding-actie hopen de supporters van zijn oude clubs de benodigde euro's bij elkaar te krijgen.

Pro Shots Tijani Babangida met zijn voormalige trainer bij Roda JC Huub Stevens.

Vanaf de tribune zag Babangida zijn Roda JC met 1-0 verliezen van FC Dordrecht, dat keurig derde staat in de eerste divisie. Devin Haen maakte halverwege de eerste helft de enige treffer.

Bij ADO Den Haag speelde ook meer dan alleen voetbal. Voor de wedstrijd tekenden vele supporters een spandoek ter nagedachtenis aan de explosie aan de Haagse Tarwekamp eerder deze week. Ook werd een inzamelingsactie gehouden voor de nabestaanden van de slachtoffers.

Pro Shots Supporters van ADO Den Haag tekenen het spandoek ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de explosie aan de Tarwekamp.

Omdat de uitsupporters uit Maastricht in de file stonden, begon het door ADO met 2-0 gewonnen duel in Den Haag met een paar minuten vertraging. En dat was niet alleen het geval in Den Haag.

In Velsen was een ontwrichte doelpaal de reden voor een vertraging van meerdere minuten. Nadat de paal muurvast was ingetapet, als een kwetsbare voetballersenkel, leed het zo goed aan de competitie begonnen Helmond Sport tegen Telstar de zesde nederlaag in de laatste acht wedstrijden.

Pro Shots Telstar - Helmond Sport begon met enkele minuten vertraging door problemen met het frame van een van de doelen.

Doelman Aben kwam goed weg met een gele kaart toen hij Eddahchouri torpedeerde, maar boog even later toch balend het hoofd toen hij de 2-0 van opnieuw Eddahchouri uit het provisorisch herstelde net moest vissen.

En na rust maakte Eddahchouri ook nog zijn derde, zijn 14de treffer al dit seizoen. Daarmee is hij topscorer van de eerste divisie.

Oponthoud

Het duel tussen De Graafschap en Cambuur begon wel op tijd, maar werd na een minuut of tien onderbroken toen een dankbetuiging aan drie afscheidnemende sterkhouders van de supportersvereniging een beetje uit de hand liep.

Pro Shots Het eerbetoon van de fans van De Graafschap liep een beetje uit de hand, waardoor het duel met Cambuur kort gestaakt werd.

Wat begon met fraaie spandoeken eindigde in een massale vuurwerkshow met fakkels rondom het veld. Arbiter Alex Bos kon niet anders dan het duel kortstondig staken.

Cambuur-trainer Henk de Jong verliet de hem zo vertrouwde Vijverberg - hij was van 2017 tot 2019 trainer in Doetinchem - als winnaar.

De 0-1 kwam op curieuze wijze tot stand. Nadat de bal eerst op de binnenkant van de paal was gekomen, werkte De Graafschap-doelman Joshua Smits de bal via Cambuur-aanvaller Remco Balk en verdediger Rowan Besselink in het eigen doel.

Vlak voor tijd zorgde Mark Diemers - die ook speelde tegen zijn oude werkgever - ook nog voor 0-2.

Arnhem zwaait goudhaantje uit

In Arnhem was er voor de verandering deze week geen vertraging, Sterker, donderdag leverde Vitesse na veel uitstel de financiële rapportages over de laatste twee seizoenen in bij de licentiecommissie van de KNVB.

Daarmee hoopt de club eindelijk administratief schoon schip te maken, maar financieel kampt de club nog altijd met een schuld van om en nabij de 18 miljoen euro.

Een kleine pleister op de wonde is de aanstaande transfer van goudhaantje Miliano Jonathans. Wekenlang was FC Twente de voornaamste overnamekandidaat, maar nota bene Vitesse-trainer John van den Brom bevestigde voor de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht dat zijn pupil in de winter voor zo'n 400.000 euro zal overstappen naar FC Utrecht.

Pro Shots Miliano Jonathans, die Vitesse in de winter vermoedelijk verruilt voor FC Utrecht, viert de 1-0 tegen Jong FC Utrecht.

Uiteraard was het Jonathans, die Vitesse na wat geklungel in de verdediging van de tot dan toe dominante Utrechters op voorsprong kopte. Een paar minuten later was het zelfs 2-0 via Irakli Yegoian.

Kort voor tijd nam de wederom volgepakte Zuid-tribune afscheid van hun goudhaantje: Jonathans kreeg in waarschijnlijk zijn laatste thuiswedstrijd voor Vitesse een publiekswissel.

Uitslagen eerste divisie Excelsior - FC Volendam 0-0 De Graafschap - SC Cambuur 0-2 Roda JC - FC Dordrecht 0-1 Jong AZ - FC Emmen 1-1 Telstar - Helmond Sport 3-0 FC Den Bosch - Jong PSV 1-1 ADO Den Haag - MVV Maastricht 2-0 FC Eindhoven - VVV-Venlo 1-3 TOP Oss - Jong Ajax 2-1 Vitesse - Jong FC Utrecht 2-1