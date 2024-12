NOS Voetbal • vandaag, 21:55 Meerveld schiet Willem II naar eerste eredivisiezege in een maand bij Zwolle

1:46 Bekijk de samenvatting van PEC Zwolle-Willem II

Willem II heeft op bezoek bij PEC Zwolle de eerste eredivisiezege in een maand geboekt. In een koud Zwolle was een vroeg doelpunt van Ringo Meerveld genoeg voor de drie punten (0-1).

Door de zege kruipt Willem II, dat deze zomer naar de eredivisie promoveerde, richting het linkerrijtje. PEC Zwolle blijft hangen in de onderste regionen en staat na vrijdagavond veertiende.

Herdenkingsactie

De wedstrijd begon met een indrukwekkend moment. Ieder jaar speelt PEC Zwolle op een aangewezen dag een Memorial Match, waarbij overleden supporters van de club worden herdacht. Dit jaar viel die dag op vrijdag de dertiende in december.

Dat betekende dat de stadionlampen in het Mac3Park-stadion van Zwolle vlak voor de wedstrijd tegen Willem II gedimd werden, waarop het publiek massaal de lichtjes uit de telefoons liet schijnen. Het tafereel werd afgesloten door gezamenlijk You'll Never Walk Alone te zingen.

0:48 Indrukwekkende herdenkingsactie in Zwolle

Na dat moment waren het de meegereisde fans van Willem II die al vroeg mochten juichen. Geklungel achterin bij PEC Zwolle betekende dat Patrick Joosten een steekpass kon geven op Ringo Meerveld, die gedecideerd afrondde. Op dat moment waren er net tien minuten gespeeld.

Opvallend genoeg speelde Willem II bij het maken van die goal juist met een man minder, omdat spits Jeremy Bokila langs het veld een blessurebehandeling kreeg. De Congolees kon uiteindelijk door, wat een opluchting was voor trainer Peter Maes. Veel aanvallers heeft hij na een blessuregolf namelijk niet meer over.

Bevliegingen van dribbelaars

In het restant van de wedstrijd lieten beide middenmoters geen hoogstaand voetbal zien. Uitgespeelde kansen waren schaars en beide ploegen waren afhankelijk van individuele bevliegingen.

Bij PEC Zwolle kwamen die niet van clubtopscorer en assistkoning Dylan Mbayo (3 goals en 6 assists dit seizoen). Het was vooral Odysseus Velanas die voor gevaar zorgde met acties langs de linkerflank en voorzetten uit standaardsituaties.

Bij Willem II was het doelpuntenmaker Meerveld die meermaals applaus oogstte door zich knap vrij te spelen in kleine ruimtes. Gescoord zou er echter niet meer worden. Willem II-middenvelder Jesse Bosch maakte het nog spannend door bijna in eigen doel te koppen, maar zag de bal tot zijn opluchting op de paal eindigen.