Veel hogere dioxinewaarden rond stortplaats Bonaire na branden

Aanleiding voor de metingen is een grote brand op de stortplaats, begin november. Enkele tientallen omwonenden werden toen geëvacueerd. Omwonenden hebben al langer zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid van de alsmaar groeiende afvalberg, waar geregeld branden zijn.

Het RIVM zegt dat de brand van 5 november waarschijnlijk de bron is van die hoge waarden, maar het kunnen ook eerdere branden zijn geweest. Voor het gebied wat verder weg is minder duidelijk wat de bron is.

Al langer problemen

Selibon in Lagun is de enige officiële vuilstortplaats op Bonaire, waar al het afval naartoe wordt gebracht. In oktober concludeerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat de risico's voor het milieu iedere week toenemen. Omwonenden klagen steen en been over de situatie bij de stortplaats.