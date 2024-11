Den Haag wil eilandbestuur Bonaire tijdelijk taken bij vuilnisstort ontnemen

Den Haag is van plan in te grijpen op Bonaire en het eilandsbestuur tijdelijk de taken rond een omstreden vuilstortplaats te ontnemen. Dat meldt de waarnemend Rijksvertegenwoordiger van het Caribisch Nederland, Jan Helmond.

Al jaren problemen

Brand

Helmond is er klaar mee en is nu van plan de taken tijdelijk over te nemen. Het bestuurscollege mag nog reageren op de plannen van het Rijk, maar dat lijkt slechts een formaliteit. In zijn functie is Helmons een schakel tussen de Rijksoverheid en de drie openbare lichamen in Caribisch Nederland. Helmond zegt de complexe situatie "stap voor stap" op te willen lossen. Hij verwacht wel dat dat een tijd gaat duren.