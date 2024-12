Kerstpakketten van belang op krappe arbeidsmarkt: 'Je moet mensen belonen'

Want deze geschenken worden steeds belangrijker, ziet de brancheorganisatie van kerstgeschenkleveranciers Promotional Products Professionals (PPP). Volgens de branche kan het bijdragen aan de tevredenheid van werknemers en dat is belangrijk om te voorkomen dat ze vertrekken. Al benadrukt vakbond CNV dat goede arbeidsvoorwaarden daarvoor belangrijker zijn.

Meer cadeautjes

Het populairste geschenk in kerstpakketten is dit jaar een led-tafellamp, zegt hij. Ook drinkbekers zie je vaak terug in pakketten. "Werkgevers kiezen steeds meer voor kwaliteit dan voor kwantiteit en ook aan duurzaamheid wordt sinds een paar jaar veel gedacht. Mensen moeten echt iets hebben aan de geschenken."

Bon in plaats van pakket

Niet alle werkgevers kiezen ervoor om spullen te geven: ook cadeaukaarten winnen aan populariteit als eindejaarsgeschenk. De helft van de werknemers ontvangt dit jaar een cadeaubon in plaats van een kerstpakket, meldt marktonderzoeker GfK. Een even grote groep geeft aan dat dat ook de voorkeur heeft.

Of hier ook meer geld op staat dan vorig jaar, is nog niet te zeggen, laat branchevereniging Cadeaukaarten Nederland weten. De bonnen worden vaak op het laatste moment aangeschaft. Vorig jaar werden rond kerst tien miljoen cadeaubonnen gekocht. Dit jaar verwacht de organisatie een flinke stijging, van zo'n 20 procent.

"Het is natuurlijk fijn voor de werkgever om een presentje uit te zoeken dat breed besteedbaar is", zegt Wendy Trienen van de brancheorganisatie. "De baas toont waardering, maar laat de keuze aan de ontvanger."

Toch zijn er ook bedrijven die de eindejaarsgeschenken even helemaal overslaan. Bijvoorbeeld staalfabrikant Tata Steel, waar in Nederland bijna 10.000 werknemers werken. Het bedrijf slaat een jaartje over omdat het met grote financiële problemen zit. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is er begrip onder het personeel. "Ze zouden het eerder gek vinden als het er wel zou zijn, vanwege onze financiële situatie."