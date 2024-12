100.000 euro voor Indonesische verpleegkundigen in zaak tegen hogeschool

NOS De studenten na de rechtszitting

Vijftien Indonesische verpleegkundigen en hogeschool Avans+ hebben vrijdagmiddag een schikking getroffen. Samen krijgen de verpleegkundigen een vergoeding van 100.000 euro. De verpleegkundigen volgden een hbo-opleiding bij Avans+ en kwamen via dit leerwerktraject in 2021 naar Nederland.

Naast een stagevergoeding van 950 euro per persoon zouden ze ieder ook een eenmalige verhuiskostenvergoeding krijgen van 7750 euro, maar die is niet uitbetaald. Volgens Avans+ bleek dat toch niet mogelijk om fiscale redenen. Het bedrag mocht niet in termijnen worden uitbetaald, ontdekten ze later.

Tijdens de zitting werd in detail gesproken over de verhuiskostenvergoeding. De twee partijen leken niet nader tot elkaar te komen, zelfs na een schorsing van de rechter om het erover te hebben.

Heel erg opgelucht

Na de besprekingen liet de rechter de twee partijen een bedrag opschrijven dat ze bereid waren te accepteren. De rechter koos uiteindelijk voor de som van 100.000 euro.

Dat bedrag wordt verdeeld over veertien verpleegkundigen. Een van de vijftien studenten bleek toch geen recht te hebben op het geld, omdat diegene een ander contract had ondertekend, waarin de vergoeding niet werd genoemd. Avans+ heeft toegezegd het bedrag nog voor de kerst over te maken.

"Ik ben heel erg opgelucht. We zijn tevreden met dit resultaat", zei Eva Augustin, een van de verpleegkundigen, na afloop. Op de vraag of de zaak nu is afgerond, zegt ze: "De mentale schade blijft, maar we hebben volgens ons wel rechtvaardigheid gekregen".

De beste bedoelingen

Voor het leertraject moesten de verpleegkundigen wekelijks twee dagen stagelopen, twee dagen werken en twee dagen lessen volgen. Voor de twee dagen stage kregen ze niet betaald. Vanwege een studievisum mochten ze niet meer dan 16 uur per week werken, maar in de praktijk werkten ze meer, uren waarvoor ze dus niet betaald kregen.

De studenten vonden dat Avans+ niet duidelijk genoeg was geweest over het stagecontract en de verhuiskostenvergoeding. "Wij waren toen nog maar net in Nederland, spraken de taal nog niet goed, en wisten helemaal niets van het belastingsysteem hier", zei een van de verpleegkundigen op de zitting. "Toen we vroegen of er ook nog een uitleg in het Engels kon komen over ons contract en de belastingregels, kregen wij daar geen antwoord op".

Avans+ zegt in een reactie het verwijt te betreuren dat er niet goed voor de studenten is gezorgd en dat zij een te lage onkostenvergoeding zouden hebben ontvangen of schade zouden hebben geleden.

Het bestuur zegt dat het met de beste bedoelingen heeft gehandeld, maar erkent dat "een aantal vooraf gemaakte afspraken op een andere manier zijn ingevuld" en dat studenten "daardoor ongemak hebben ervaren".