ANP/AFP

NOS Nieuws • vandaag, 17:58 Joost Klein hoogste Nederlandse binnenkomer in Top 2000, Billie Eilish grootste stijger

Joost Klein is met zijn Songfestivalhit Europapa de hoogste Nederlandse binnenkomer in de Top 2000 en wint daarmee de Top 2000 Award. Hij kwam binnen op plek 139. Billie Eilish is met What Was I Made For?, het nummer dat ze schreef voor de film Barbie, de grootste stijger. Het nummer steeg 1396 plekken naar de 323e positie.

De allerhoogste binnenkomer in de lijst staat op nummer zes: Better Days van Dermot Kennedy. Dat heeft alles te maken met het overlijden van de 26-jarige Eva Hermans-Kroot. Zij deelde haar ervaring via Instagrampagina Longeneeslijk. Better Days was haar favoriete nummer, waardoor veel mensen het op hun stemlijst hebben gezet.

Na een oproep om op nummers te stemmen waarin steun wordt betuigd aan de Palestijnen is Hind's Hall van de Amerikaanse artiest Macklemore binnengekomen op nummer 833. In het nummer schaart hij zich achter de studentendemonstraties in de Verenigde Staten tegen de oorlog in Gaza.

Taylor Swift

Queen is zoals vrijwel elk jaar hofleverancier van de 'lijst der lijsten'. De band telt 34 noteringen, twee minder dan vorig jaar. Bohemian Rapsody staat voor de 21ste keer in 26 edities op nummer een.

Na Queen volgen The Beatles met 29 noteringen, ABBA (25) en Taylor Swift, met vijftien noteringen. Vorig jaar waren dat er nog twaalf, waarmee ze de artiest is met de grootste toename van het aantal nummers in de lijst van NPO Radio 2.

Swifts hoogste notering is All Too Well (10 minute version), op plek 198, gevolgd door Anti-Hero (483) en Cruel Summer (518). De zangeres stond dit jaar drie keer in een uitverkochte Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Van alle Nederlandse artiesten steeg een nummer van Di-Rect het hardst. How My Heart Was Won verhuist van van plek 1796 naar 438.

De Top 2000 is vanaf woensdag 25 december 00.00 uur te horen en duurt tot 31 december vlak voor middernacht.