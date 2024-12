ANP Eva Hermans-Kroot

NOS Nieuws • vandaag, 18:41 • Aangepast vandaag, 19:52 Lievelingsnummer overleden instagrammer Eva hoog in Top 2000

Een opvallende nieuwkomer in de hoogste tien van de Top 2000: Better Days van Dermot Kennedy komt binnen op de zesde plaats. Die plek heeft alles te maken met het overlijden van Eva Hermans-Kroot, die haar ervaringen met ongeneeslijke longkanker deelde via de Instagrampagina Longeneeslijk.

Ze had daar ruim 500.000 volgers en Better Days was haar lievelingsnummer, daarom hebben veel mensen de song als eerbetoon op hun stemlijst gezet. Hermans-Kroot was ook bekend door haar deelname aan het tv-programma Over mijn lijk en haar gesprekken met Mattie en Marieke op radiozender Qmusic. Ze is eind november overleden.

Coldplay rukt op

Vanmiddag om 16.00 uur sloot de virtuele stembus voor de Top 2000 en aansluitend is de top 10 bekendgemaakt. Er staan natuurlijk veel oude bekenden in, zoals Boudewijn de Groot met Avond (8), Led Zeppelin met Stairway to Heaven (7) en Billy Joel met Piano Man (5). Ook Danny Vera is weer van de partij met Roller Coaster (4).

De lijst wordt zoals vrijwel elk jaar aangevoerd door Bohemian Rhapsody van Queen, Coldplay rukt met Fix You verder op. Dat nummer staat nu op de tweede plaats (vorig jaar 5), voor een andere evergreen, Hotel California van de Eagles.

De hele lijst wordt volgende week vrijdag tussen de middag bekendgemaakt in het programma Annemiekes A-lunch van Annemieke Schollaardt op NPO Radio 2.