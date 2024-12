ANP Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid

NOS Nieuws • vandaag, 17:31 Rapport: beveiliging staatsgeheimen NCTV en politie niet op orde

De beveiliging van staatsgeheimen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de politie was niet op orde. Daardoor kon er geheime informatie gelekt worden. Dat blijkt uit onderzoek door de Auditdienst Rijk, dat minister Van Weel van Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vorig najaar werden twee mensen gearresteerd voor het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie en het doorspelen daarvan aan de Marokkaanse inlichtingendienst. Ook werd er staatsgeheime informatie aangetroffen in het thuis van een NCTV-medewerker.

Documenten

Het gaat om een man die jarenlang als tolk en analist werkte voor de NCTV en een vrouw die eerst bij de NCTV werkte en daarna bij de politie. Al eerder werd bekend dat er bij de man 928 staatsgeheime documenten waren aangetroffen.

Naar het lek werd een onderzoek ingesteld en de conclusies liegen er niet om, erkent Van Weel. Bestaande regels over het inzien van staatsgeheimen worden niet nageleefd en er wordt niet bijgehouden wie informatie print en die dus mee naar huis kan nemen.

In het rapport staat bijvoorbeeld dat er "weinig grip is op de verspreiding van staatsgeheime of vertrouwelijke informatie." Van Weel: "Het rapport trekt stevige conclusies en daar ben ik van geschrokken."

Harde schrijf

Uit het rapport wordt duidelijk dat de NCTV-medewerker ongezien geheime informatie kon printen. Ook had hij drie USB-sticks en een harde schijf om informatie op te slaan. In het rapport wordt niet gezegd wat er precies naar buiten is gekomen. Van Weel spreekt ook niet over Marokko, maar een "vreemde mogendheid".

Een van de aanbevelingen in het rapport is dat de systemen zo worden ingericht dat medewerkers alleen bij informatie kunnen die zij nodig hebben. Ook moet beter in de gaten gehouden worden wat zij precies aan het doen zijn.

Andere aanbevelingen zijn het beperken van printen, het beter beheren van usb-sticks en het regelmatig opruimen van kluizen en kasten.

Ook moet er jaarlijks een risicoanalyse gemaakt worden van de interne dreigingen voor de NCTV. De NCTV had weliswaar in het verleden risicoanalyses uitgevoerd, maar beschikte niet over een actuele inschatting van de risico's op het gebied van staatsgeheime informatie.

De NCTV heeft staatsgeheime informatie opgeslagen over onder meer cybersecurity en economische veiligheid. Ook gaat de dienst over het beveiligen van bepaalde personen, bijvoorbeeld politici. Daarnaast monitort de NCTV terroristische dreigingen vanuit binnen-en buitenland.

Vervolgonderzoek

Van Weel heeft gevraagd om aanvullend onderzoek bij de NCTV naar de opvolging van de aanbevelingen. Sinds de aanhouding van de twee medewerkers zijn er al aanpassingen gedaan. Zo wordt er nu bijgehouden wie wat print. Van Weel wil dat ook die aanpassingen onder de loep genomen worden.

Ook dat is een van de aanbevelingen van het rapport: van genomen veiligheidsmaatregelen moet regelmatig gecontroleerd worden of ze nog werken.