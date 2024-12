NOS Nieuws • vandaag, 15:50 • Aangepast vandaag, 16:42 Hoe vertel je als ouder dat je kind slachtoffer is van seksueel misbruik?

Ouders van kinderen die slachtoffer zijn in de Barendrechtse zedenzaak zitten met het dilemma of ze hun kind over het misbruik moeten vertellen. Mogelijk weet een deel van de jonge kinderen niet dat ze slachtoffer zijn van een misdrijf.

Dat zei de rechter vandaag tijdens de eerste voorbereidende zitting tegen verdachte Mels van B.. Bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam leren ouders hoe ze hiermee kunnen omgaan.

Bij het centrum komen jaarlijks ongeveer 200 kinderen uit de regio Rotterdam terecht die mishandeld of misbruikt zijn. Ook veel kinderen uit Barendrecht zijn daar opgevangen.

Ouders komen met verschillende emoties binnen bij het centrum. "Boosheid, verdriet, maar ook machteloosheid", vertelt psychotherapeut Joyce ten Doeschate-de Gruijl. "We proberen ouders en gezinnen in die lastige fase zo goed mogelijk te begeleiden en te steunen."

Rustig blijven

Omdat de manier waarop ouders reageren ook invloed heeft op hoe het met het kind gaat, is die begeleiding belangrijk. "Vooral jongere kinderen hebben soms niet altijd door dat wat zij meemaken seksueel misbruik is." Misbruik wordt niet altijd als iets akeligs of traumatisch ervaren, zegt de psychotherapeut: de plegers zijn niet altijd naar of vervelend tegen kinderen.

Het team gaat in dat geval in gesprek met het kind. Om uit te leggen "dat diegene die dat gedaan heeft dat nooit had moeten doen" en ook "dat het kind daar geen schuld aan heeft."

Ten Doeschate-de Gruijl raadt ouders aan om hun emoties dan ook niet in de buurt van hun kind te uiten. "We probeer ouders heel erg te stimuleren en uit te leggen dat het hun kind helpt als ze rustig kunnen blijven."

ANP Barendrecht Zedenzaak

Toch blijft het voor ouders lastig om over het misbruik te praten als het kind dat niet als traumatisch heeft ervaren. "Dat is een heel lastig dilemma waar ouders mee te maken krijgen." Ten Doeschate-de Gruijl benadrukt wel dat ouders moeten beseffen of ze zo'n groot geheim willen hebben voor hun kind. Omdat het kind op latere leeftijd, bijvoorbeeld via de media, alsnog achter het misbruik kan komen.

Dat onderschrijft ook kinderarts Patrycja Puiman van het CSG. Volgens haar kan zo'n geheim ook "negatieve invloed" hebben op de relatie tussen ouders en het kind. "Kinderen op de schoolleeftijd krijgen ook van sociale media dingen mee, dus je kan er niet altijd aan ontkomen dat je kind toch iets meekrijgt. En dat wil je voor zijn."

Ouders moeten daarom volgens beide specialisten goed nadenken over wat zij belangrijk vinden om te vertellen. Mensen die twijfelen raadt het team aan om een dagboek bij te houden over welke keuzes er zijn gemaakt bij het vertellen over het misbruik. "Zodat je daar ook op een later moment nog eens op kan terugkijken met je kind als het ter sprake komt," aldus Ten Doeschate-de Gruijl.